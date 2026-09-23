Звезда «Барселоны» с отрывом лидирует в гонке бомбардиров топ-10 лиг
- 23.09.2026, 22:17
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На счету бразильца уже 12 забитых мячей в испанской Ла Лиге.
29-летний бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья возглавляет список лучших бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2026/27.
На счету бразильца 12 забитых мячей в испанской Ла Лиге.
Рафинья опережает ближайшего преследователя в данном рейтинге уже на 4 гола (Вангелис Павлидис из «Бенфики» - 8).
Лучшие бомбардиры топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2026/27:
12 - Рафинья («Барселона»)
8 - Вангелис Павлидис («Бенфика»)
7 - Мохамед Салах («Трабзонспор»)
7 - Гифт Орбан («Амедспор»)
7 - Ламин Ямаль («Барселона»)
7 - Килиан Мбаппе («Реал»)
7 - Серхио Камельо («Райо Вальекано»)
6 - Виктор Осимхен («Галатасарай»)
6 - Дониэлл Мален («Рома»)
6 - Луис Суарес («Спортинг»)
6 - Ведат Мурики («Фенербахче»)
6 - Эльдор Шомуродов («Стамбул Башакшехир»)
6 - Роберто Фернандес Хаэн («Эспаньол»)
6 - Яссир Забири («Расинг»)
6 - Мартин Шуберт («Млада Болеслав»)