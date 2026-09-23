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Звезда «Барселоны» с отрывом лидирует в гонке бомбардиров топ-10 лиг

  • 23.09.2026, 22:17
  • 2,938
Звезда «Барселоны» с отрывом лидирует в гонке бомбардиров топ-10 лиг
Рафинья

На счету бразильца уже 12 забитых мячей в испанской Ла Лиге.

29-летний бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья возглавляет список лучших бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2026/27.

На счету бразильца 12 забитых мячей в испанской Ла Лиге.

Рафинья опережает ближайшего преследователя в данном рейтинге уже на 4 гола (Вангелис Павлидис из «Бенфики» - 8).

Лучшие бомбардиры топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2026/27:

12 - Рафинья («Барселона»)

8 - Вангелис Павлидис («Бенфика»)

7 - Мохамед Салах («Трабзонспор»)

7 - Гифт Орбан («Амедспор»)

7 - Ламин Ямаль («Барселона»)

7 - Килиан Мбаппе («Реал»)

7 - Серхио Камельо («Райо Вальекано»)

6 - Виктор Осимхен («Галатасарай»)

6 - Дониэлл Мален («Рома»)

6 - Луис Суарес («Спортинг»)

6 - Ведат Мурики («Фенербахче»)

6 - Эльдор Шомуродов («Стамбул Башакшехир»)

6 - Роберто Фернандес Хаэн («Эспаньол»)

6 - Яссир Забири («Расинг»)

6 - Мартин Шуберт («Млада Болеслав»)

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