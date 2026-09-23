Армия США испытала новую боевую машину с системами борьбы с дронами 1 23.09.2026, 22:15

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Фото: US Army

Обновили Bradley.

Компания BAE Systems поставила армии США две новые концептуальные боевые машины пехоты AMPV 30, сочетающие в себе 30-мм башню и системы, предназначенные для обнаружения угроз со стороны беспилотников и обмена данными о целях на поле боя.

Машины были доставлены в апреле в рамках армейской инициативы «Трансформация в контакте» (TiC) 2.0 и с тех пор прошли полевые испытания, включая боевые стрельбы. Программа позволяет солдатам испытывать новейшие технологии в оперативных условиях и предоставлять отзывы о работе новинки, пишет Army Recognition.

Компания BAE разработала два транспортных средства всего за шесть месяцев, использовав 17 миллионов долларов собственных средств на исследования и разработки. Конструкция базируется на шасси многоцелевой бронированной машины (AMPV), созданной на основе платформы Bradley. Вместо разработки совершенно новой боевой машины BAE модифицировала существующую платформу, использовав ее унифицированную верхнюю плиту. Такой подход позволяет интегрировать различные виды вооружения и специального оборудования в единую базовую архитектуру машины.

Оба прототипа AMPV 30 оснащены турелью среднего калибра производства Kongsberg — компактной системой дистанционного управления, которая уже выпускается для боевой машины-амфибии Корпуса морской пехоты США. Дистанционно управляемая турель позволяет военнослужащим применять систему вооружения, оставаясь под защитой внутри бронемашины. Интеграция этой системы также демонстрирует, как платформа AMPV может быть адаптирована для выполнения задач боевой машины пехоты.

«Нашей целью были скорость и инновации, и мы превзошли все ожидания», — заявил Билл Шихи, вице-президент BAE Systems по перспективным разработкам в области наземных маневренных систем (Ground Maneuver).

«Учитывая, что сегодня условия на поле боя меняются быстрее, чем когда-либо, крайне важно, чтобы солдаты обладали возможностями, необходимыми для победы в бою. В ходе этой работы наша команда продемонстрировала, как мы можем внедрять новые конструкторские решения для армии с максимальной скоростью и повышенной экономической эффективностью», — добавил он.

Прототипы отличаются не только возросшей огневой мощью. Они оснащены системами противодействия беспилотным летательным аппаратам, призванными помочь военнослужащим бороться с угрозами, исходящими от дронов, — требованием, которое становится все более важным для бронетехники. Компания BAE также внедрила кроссплатформенную систему передачи данных о целях. Она позволяет нескольким боевым машинам объединяться в сеть и обмениваться информацией о целях, помогая экипажам идентифицировать их и координировать действия на поле боя.

Система камер для обеспечения ситуационной осведомленности с обзором на 360 градусов позволяет солдатам наблюдать за окружающей обстановкой, не покидая защищенного пространства транспортного средства. В совокупности датчики, а также системы связи и противодействия беспилотникам призваны повысить уровень осведомленности экипажа и живучесть техники.

Модульная конструкция занимает центральное место в подходе компании BAE. Унифицированная верхняя плита корпуса и открытая архитектура платформы AMPV позволяют устанавливать различные комплекты оборудования без необходимости переделки всей машины. По данным BAE, платформа способна вместить более 30 различных башенных систем. Это дает армии возможность модифицировать вооружение и оснащение машины в соответствии с меняющимися оперативными требованиями.

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