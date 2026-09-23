Украина и Финляндия заключили Drone Deal
- 23.09.2026, 22:54
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Соглашение в Нью-Йорке подписали Зеленский и Стубб.
Украина и Финляндия подписали «соглашение по дронам» об углубленном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Оно предусматривает передачу технологий и информации, совместные исследования и производственные проекты. Об этом сообщило министерство обороны Финляндии.
Соглашение в Нью-Йорке подписали президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб.
Документ призван укрепить обороноспособность обеих стран, сотрудничество между оборонными предприятиями и технологическое развитие. Он позволяет:
→ передавать технологии и информацию между странами,
→ проводить совместные исследования и разработки
→ реализовывать производственные проекты в сфере беспилотных технологий.
Соглашение призвано упростить административные процедуры – получение экспортных разрешений – для ускорения передачи продукции оборонного назначения и технологий между Украиной и Финляндией.
Инициатором договоренности выступил Зеленский. Он предложил заключить такое соглашение премьер-министру Финляндии Петтери Орпо во время их встречи в Армении в начале мая. Переговоры продолжались летом и в начале осени.
Для Украины соглашение открывает дополнительные возможности для масштабирования собственных оборонных разработок в сотрудничестве с финской промышленностью, а Финляндия сможет использовать украинский боевой опыт для развития своей обороноспособности.
«Украина развила собственную обороноспособность и оборонную промышленность таким образом, что нам в Финляндии есть чему у нее поучиться», – заявил Орпо.
По его словам, соглашение позволит не только поддерживать оборону Украины, но и поможет Финляндии развивать собственную оборонную промышленность и готовить армию к более технологичной войне.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что договоренность открывает «значительные возможности» как для финской оборонной промышленности, так и для укрепления обороноспособности Украины.
Стубб на платформе X написал, что финские компании оборонного сектора готовы к совместному производству продукции оборонного назначения.