Украина и Финляндия заключили Drone Deal 23.09.2026, 22:54

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Соглашение в Нью-Йорке подписали Зеленский и Стубб.

Украина и Финляндия подписали «соглашение по дронам» об углубленном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Оно предусматривает передачу технологий и информации, совместные исследования и производственные проекты. Об этом сообщило министерство обороны Финляндии.

Соглашение в Нью-Йорке подписали президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб.

Документ призван укрепить обороноспособность обеих стран, сотрудничество между оборонными предприятиями и технологическое развитие. Он позволяет:

→ передавать технологии и информацию между странами,

→ проводить совместные исследования и разработки

→ реализовывать производственные проекты в сфере беспилотных технологий.

Соглашение призвано упростить административные процедуры – получение экспортных разрешений – для ускорения передачи продукции оборонного назначения и технологий между Украиной и Финляндией.

Инициатором договоренности выступил Зеленский. Он предложил заключить такое соглашение премьер-министру Финляндии Петтери Орпо во время их встречи в Армении в начале мая. Переговоры продолжались летом и в начале осени.

Для Украины соглашение открывает дополнительные возможности для масштабирования собственных оборонных разработок в сотрудничестве с финской промышленностью, а Финляндия сможет использовать украинский боевой опыт для развития своей обороноспособности.

«Украина развила собственную обороноспособность и оборонную промышленность таким образом, что нам в Финляндии есть чему у нее поучиться», – заявил Орпо.

По его словам, соглашение позволит не только поддерживать оборону Украины, но и поможет Финляндии развивать собственную оборонную промышленность и готовить армию к более технологичной войне.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что договоренность открывает «значительные возможности» как для финской оборонной промышленности, так и для укрепления обороноспособности Украины.

Стубб на платформе X написал, что финские компании оборонного сектора готовы к совместному производству продукции оборонного назначения.

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