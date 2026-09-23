Лавров после встречи с Рубио заявил, что Россия не собирается прекращать войну 19 23.09.2026, 21:10

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ФОТО: GETTY IMAGES

РФ не хочет останавливать боевые действия даже на время переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена приостанавливать войну против Украины на время переговоров. «Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине (цитата по ТАСС). Министр добавил, что такой паузы добивается Европа, чтобы «получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы».

Перед заседанием Совбеза ООН Лавров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США Марко Рубио. После встречи Рубио заявил, что Россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном перемирии, которое могло бы охватывать зерновые поставки и энергетическую инфраструктуру. Также госсекретарь сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14–15 декабря в Майами.

Тем временем более 50 стран — членов ООН в совместном заявлении указали, что Украина ранее согласилась на полное и немедленное прекращение огня. «Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня», — приводит МИД Украины текст заявления. В документе также содержится призыв к России «сделать наконец-то то же самое». «Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру», — сказано в заявлении.

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