Дочь Келлога поставила на место кремлевского переговорщика Дмитриева 7 23.09.2026, 20:35

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МЕГАН МОББС

ФОТО: ВИТАЛИЙ НОСАЧ, РБК-УКРАИНА

Меган Моббс ответила на пост пропагандиста о войне в Украине.

Президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, дочь бывшего спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс заставила замолчать российского переговорщика Кирилла Дмитриева, который в стиле кремлевской пропаганды задал вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском на своей странице в X, передает «Диалог» .

«Почему Зеленский разрушает Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на долгосрочном мире?» – написал переговорщик страны-агрессора, выдавая себя за «миротворца».

Позднее Моббс прокомментировала это высказывание Дмитриева, напомнив ему, кто развязал войну.

«Почему Путин отправил более миллиона своих сограждан на убой и в качестве пушечного мяса вместо того, чтобы сосредоточиться на долгосрочном мире?» – спросила она у российского переговорщика.

Однако Дмитриев оставил без ответа этот вопрос Моббс.

Другие пользователи также прокомментировали заявление путинского посланника.

«Почему Зеленский «разрушает Украину»? Потому что Путин вторгся в нее. Обвинять страну, защищающуюся самостоятельно, в разрушениях, вызванных вторжением, — это довольно нелепая попытка. Вы пропустили урок логики или это был частный урок Путина?

«Зеленский разрушает Украину»? Нет. Россия вторглась в Украину и продолжает войну. Украина защищает себя, одновременно ведя переговоры. Если вы хотите мира, начните со страны, которая вторглась в соседнюю страну, а не со страны, борющейся за выживание.

Единственный путь к миру – это уничтожение нацистского путинского режима.

Основы российской пропаганды: обвините врага в том же преступлении, которое вы совершаете против него. Вы захватчик, ваши солдаты находятся на чужой земле, вы пытаетесь аннексировать территорию другой страны. На самом деле именно Путин несёт ответственность за миллионы жертв и разрушения.

Зеленский не разрушает Украину, он защищает Украину от российского вторжения, произошедшего 24 февраля 2022 года. Россия может остановить эту войну, когда захочет», – пишут в комментариях.

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