Коул: По белорусскому калию пока ничего конкретного нет 2 23.09.2026, 20:26

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ДЖОН КОУЛ

ФОТО: REUTERS

Ранее Трамп анонсировал сделку с режимом Лукашенко по удобрениям.

Об отсутствии конкретики по поставкам белорусских калийных удобрений в США заявил спецпредставитель президента страны по Беларуси Джон Коул в интервью российскому телеканалу «Дождь».

«Мы обсуждаем вопрос калийных удобрений, думаем, что с этим можно сделать, <…> пока ничего конкретного нет. Но переговоры двигаются в правильном направлении», — сказал он.

Как ранее сообщил советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис, страны Балтии не идут на уступки США в вопросе транзита через свою территорию белорусских калийных удобрений.

Ни одно государство ЕС «не может быть частью согласовываемого США соглашения об импорте белорусских удобрений», заявил накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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