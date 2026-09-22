Трамп анонсировал сделку с режимом Лукашенко по удобрениям 22.09.2026, 1:53

1,118

Дональд Трамп

Президент США заявил, что удобрения должны быть дешевле канадских

США собираются заключить с Беларусью сделку по закупке калийных удобрений. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Цена будет значительно ниже, чем мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо»,— добавил Трамп.

Власти США стали смягчать санкции в отношении режима Лукашенко в обмен на освобождение заключенных. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Сегодня белорусский Лукашенко заявил, что у режима пока нет возможности поставлять калийные удобрения странам Запада. Все имеющиеся у страны объемы законтрактованы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com