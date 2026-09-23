Украина готова подписать с США масштабное соглашение о поставке беспилотников 23.09.2026, 20:06

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CBS News раскрыл детали.

Украина готова подписать с США масштабное соглашение в сфере беспилотной обороны, известное как drone deal. Об этом CBS News сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, президент Украины Владимир Зеленский готов поставить подпись уже на этой неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, хотя окончательное оформление может состояться позже — когда к этому будет готова американская сторона.

По данным CBS News, Пентагон совместно с Министерством обороны Украины за последний год разработал механизм, который позволит расширить тестирование и производство украинской оборонной техники на территории США.

Необходимость углубления этого сотрудничества стала особенно очевидной на фоне войны с Ираном: когда Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке с помощью дронов Shahed, а у США и стран Персидского залива не было дешевых средств перехвата, Киев направил собственные перехватчики и пилотов.

С тех пор Украина заключила аналогичные оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. По словам Зеленского, в этом году Украина планирует произвести 10 миллионов дронов — для сравнения: армия США в 2025 году закупила лишь около 50 тысяч, сообщил бывший министр армии США Дэн Дрисколл.

Опрошенные CBS News эксперты подчеркивают, что ценность украинского опыта заключается не только в самих дронах, но и в программном обеспечении и операторах, которые постоянно адаптируют технику.

«Западу нужно понять: значение имеет не наличие техники, а то, как именно ее применяют. Это не винтовка, из которой просто целишься и стреляешь», — пояснила основательница Green Flag Ventures Дебора Фейрлемб.

По эксклюзивным данным CBS News, в марте, когда Иран наносил ответные удары в ответ на атаки США и Израиля, занимавший тогда пост министра армии Дрисколл попросил компанию Эрика Шмидта Perennial Autonomy срочно поставить на Ближний Восток 13 тысяч перехватчиков Merops и 10 тысяч дронов Bumblebee.

Технику отправили через несколько дней, однако она заработала лишь спустя несколько недель из-за задержки украинских комплектующих — в частности, ИИ-маяков компании Sine Engineering, — а для интеграции дронов в системы ПВО потребовалась экспертиза украинских специалистов.

CBS News обратился за комментариями в Белый дом и Пентагон по поводу статуса сделки по беспилотникам.

Drone Deal — это программа многолетнего сотрудничества между Украиной и другими странами в сфере оборонных технологий, новый ключевой формат партнерства, благодаря которому Украина получает долгосрочное ежегодное финансирование оборонно-промышленного комплекса, а партнеры — доступ к современным украинским оборонным разработкам.

Формат предусматривает как оперативный экспорт проверенных в боях украинских вооружений, так и развитие кооперации между компаниями украинской оборонно-технологической отрасли (MilTech) и соответствующими компаниями стран-партнеров.

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