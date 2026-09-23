В Беларуси взялись за случаи раздувания штата начальников
- 23.09.2026, 20:03
Что придумали.
В Минтруда предостерегли от пустого найма руководителей.
Ведомство утвердило нормы, сколько начальников может быть в компании и когда им положены замы и машины, заметил Office Life.
Оказалось, все довольно строго.
Число руководителей считают от количества работников
Минтруда и соцзащиты утвердило межотраслевые нормы по количеству руководителей и работников.
Так, общая доля руководителей не должна превышать 10% от числа работников. Причем в этом случае учитывают начальников всех уровней.
Впрочем, по согласованию ведомств процент «топов» могут увеличить до 15%.
Что касается замов, их считают немного иначе.
Так, в производственном секторе при штате до 300 человек директор может нанять не более двух заместителей.
При штате от 300 до 1 тыс. сотрудников – до четырех, а максимальные восемь замов можно нанять только при штате свыше 8 тыс. человек.
В сфере услуг нормы жестче.
Организации со штатом от 20 до 100 человек могут иметь лишь одного заместителя руководителя. Компании до 500 сотрудников – до двух замов, а максимальные шесть единиц допускаются при штате свыше 1500 человек.
Число секретарей и помощников руководителя, кстати, тоже контролируют.
Так, например, можно нанять одного секретаря на предприятие или обособленное подразделение при штате от 20 работников.
Заместителям придется делить персонал: на двух замов выделяется только одна ставка секретаря. Личный помощник руководителя положен крупному бизнесу – от 1 тыс. сотрудников.
У руководителя может быть всего один водитель. А вот замам и главам филиалов водитель положен, если служебные поездки занимают не менее 75% рабочего времени водителя автомобиля в среднем за расчетный период.
Но рассчитывать эти нормы как основание для увеличения штата нельзя. Поводом для найма нового сотрудника должна стать нехватка работников для полного и качественного выполнения задач.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и коснутся предприятий всех форм собственности.