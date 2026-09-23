Microsoft инвестирует $10 млрд на Ближнем Востоке 1 23.09.2026, 21:15

Фото: Microsoft

Американская корпорация в странах Персидского залива намерена развивать облачные технологии и ИИ.

Американская корпорация Microsoft планирует инвестировать в страны Персидского залива $10 млрд к 2030 году. Об этом сообщил в интервью Reuters президент корпорации Брэд Смит.

Microsoft планирует вложить эти деньги, в частности, в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте и собирается уделять особенное внимание цифровой устойчивости. Как отмечает Reuters, в условиях продолжающейся войны США и Израиля с Ираном компания делает цифровую устойчивость частью своей стратегии в этом регионе.

Объявленные господином Смитом $10 млрд включают инвестиции на $7,9 млрд в ОАЭ, о которых компания сообщила еще в прошлом году, и дополнительные $2 млрд. «Мы сохраняем все инвестиции, которые мы планировали сделать до начала конфликта, и фактически увеличиваем их»,— заявил он. В какие именно проекты будут направлены эти инвестиции, не сообщается.

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