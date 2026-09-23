В Несвижском замке продают сувенир за $2,8 тысячи 23.09.2026, 19:48

Фотофакт.

Читатель издания Myfin.by Александр рассказал, что во время поездки в Несвижский замок зашёл в местный сувенирный магазин и обратил внимание на ценник с впечатляющей цифрой.

«Думал, что ошибся цифрами, — решил, что там написано, может, 85 рублей или, ладно, 858 рублей. Но не восемь с половиной тысяч. Впервые вижу в сувенирной лавке Беларуси настолько дорогую вещь», — удивляется Александр.

На ценнике указано, что пояс за 8 580 BYN сделан в Беларуси (производитель — «Слуцкие пояса»), его размеры составляют 325 на 32 сантиметра.

Кстати, это еще не самый дорогой слуцкий пояс — на сайте галереи ремесел «Славутасць» есть варианты поясов за 10 тысяч BYN и за 11 тысяч BYN.

Дело в том, что производство такого пояса само по себе дорогое. В репортаже СТБ Татьяна Новик, экскурсовод музея истории слуцких поясов предприятия «Слуцкие пояса», объясняла, что изготовление классического пояса размером 3,5 метра на 35 сантиметров занимает 60 часов (то есть 1,5 недели работы при 8‑часовом рабочем дне на «пятидневке»). Предприятие использует натуральный шелк с добавлением золота или серебра, хотя выпускает также и варианты из искусственного материала. Используется станок, аналогов которому якобы нет в мире.

Свежеизготовленные слуцкие пояса используют, например, в качестве дипломатического подарка — нынешней весной Александр Лукашенко дарил пояс Ким Чен Ыну во время визита в КНДР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com