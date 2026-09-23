СМИ: Мерц останется на посту канцлера Германии 23.09.2026, 19:10

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ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Политик получил поддержку депутатов парламентской фракции ХДС/ХСС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил поддержку депутатов парламентской фракции ХДС/ХСС после неудачных для его политической силы местных выборов в двух федеральных землях.

Об этом сообщает Tagesschau по итогам заседания фракции в Бундестаге.

В публикации говорится, что Мерц хотел бы сейчас находиться в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Однако он отменил поездку в США после неудачных для его партии результатов выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине.

Журналисты отмечают, что особенно неудачным оказался результат в Мекленбурге — Передней Померании. Там партия Мерца впервые не прошла в земельный парламент.

Заседание фракции длилось около двух с половиной часов. Его участники рассказали, что дискуссия была открытой и самокритичной. Большинство депутатов выразили поддержку канцлеру, однако некоторые парламентарии раскритиковали стиль коммуникации Мерца.

Так, депутат от ХДС Бастиан Эрнст из Нижней Саксонии заявил, что не сомневается в том, что Мерц останется канцлером. Однако, по его словам, глава правительства также осознает необходимость перемен.

В свою очередь, руководитель фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай отметил, что результаты выборов продемонстрировали не только протестные настроения, но и пробелы в темах, которым партия уделяла внимание.

«[Выборы] указали на определенные тематические пробелы. Мы должны заняться этим, должны это принять и должны извлечь из этого соответствующие уроки», — сказал он.

В ходе своего выступления Фридрих Мерц призвал продолжать запланированные реформы, в частности реформы пенсионной системы и сферы ухода. Кроме того, депутаты говорили о необходимости уделять больше внимания вопросам социальной справедливости и избирателям, которые чувствуют, что их интересы недостаточно представлены в политике.

Заместитель председателя фракции Матиас Миддельберг подчеркнул необходимость сохранения единства ХДС/ХСС и правительственной коалиции.

«Если мы сейчас каким-то образом допустим раскол, то потерпит крах не только это правительство — в конечном счете потерпит крах и эта страна», — сказал он.

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