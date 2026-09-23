Украина согласилась на полное прекращение огня и ждет того же от России 3 23.09.2026, 18:47

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Иллюстрационное фото

Заявление в ООН.

Украина согласилась на полное немедленное прекращение огня. Страны-члены ООН призвали российскую сторону сделать аналогичный шаг.

Об этом сообщает Charter97.org с ссылкой на заявление МИД Украины.

«Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Призываем Россию наконец-то сделать то же самое», - говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.

Кроме того, в ООН призвали Москву немедленно вернуть в Украину всех «произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных» украинских гражданских, в том числе детей.

«Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру», - сказано в заявлении.

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