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13-летняя пловчиха выиграла третье золото с рекордом на Азиатских играх

  • 23.09.2026, 18:31
13-летняя пловчиха выиграла третье золото с рекордом на Азиатских играх
Юй Цзыди

Китаянка Юй Цзыди победила на дистанции 400 м комплексом.

13-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди выиграла третье золото на Азиатских играх в Японии, одержав победу на дистанции 400 м комплексом.

При этом она установила новый рекорд Азиатских игр — 4 минуты 28,56 секунды. Это почти на 4,5 секунды быстрее предыдущего достижения, державшегося с 2014 года (4.32,97).

В текущем сезоне быстрее, чем Юй Цзыди, дистанцию преодолевала лишь обладательница мирового рекорда (4.23,65) — канадка Саммер Макинтош.

Ранее Юй Цзыди победила на Азиатских играх на дистанциях 200 м баттерфляем и 200 м комплексом, тоже с рекордами турнира.

В июле 2025 года Юй Цзыди стала самой юной пловчихой, завоевавшей медаль чемпионата мира, когда в 12 лет взяла бронзу в составе китайской эстафеты 4х200 м вольным стилем.

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