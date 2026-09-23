Ученые впервые зафиксировали радиосигнал с планеты вне Солнечной системы 2 23.09.2026, 18:28

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Фото: Getty Images

Наблюдения проводились с помощью мощного телескопа MeerKAT, который находится в ЮАР.

Команда ученых Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов и Университета Орегона впервые в истории зафиксировала радиосигнал, который непосредственно поступает с экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы) Beta Pictoris b. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном на сервисе препринтов arXiv 15 сентября, сообщает издание ScienceAlert.

Речь идет о сигнале, который возникает в результате взаимодействия магнитного поля и атмосферы планеты – как полярное сияние на Земле.

Ученые поясняют, что ранее радиосигналы фиксировались в системах вне Солнечной системы, но однозначно локализовать их на экзопланете, а не звезде, вокруг которой они вращаются, не удавалось.

Наблюдения проводились с помощью мощного телескопа MeerKAT, который находится в ЮАР.

Планета Beta Pictoris b – это газовый гигант в 63 световых годах от Земли, его масса в 10–12 раз больше массы Юпитера, рассказывает BBC Sky at Night Magazine. Открытие ученых, которые зафиксировали ее радиосигнал, – знаковое, ведь оно поможет астрономам узнать больше о типах планет, существующих за пределами Солнечной системы, и о том, где может быть жизнь, поясняет СМИ.

В Солнечной системе подобные вспышки излучают, помимо Земли, также Сатурн, Уран и Юпитер. Последний, по мнению ученых, является самым мощным источником полярного сияния. Изучение радиоволн планет может подсказать человечеству, есть ли у этих планет магнитные поля, которые могли бы защитить зарождающуюся жизнь от сверхмощной силы центральной звезды системы.

Звезда, вокруг которой вращается Beta Pictoris b, является магнитно спокойной, и это позволило ученым уловить сигнал от планеты.

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