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Житель Гродно погостил у понравившейся девушки и прихватил три сумки «сувениров»

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  • 23.09.2026, 18:25
  • 1,976
Житель Гродно погостил у понравившейся девушки и прихватил три сумки «сувениров»
Иллюстрационное фото

Она не оценила такой романтики.

Жительница Мостовского района познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его к себе домой. Через несколько дней он ушел, прихватив три сумки с ее вещами и одеждой родственников, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

39-летний житель Гродно некоторое время общался с девушкой онлайн, после чего они решили встретиться. Мужчина приехал к ней домой в Мостовский район и остался на несколько дней.

На третий день, когда хозяйка ушла на работу, гость собрал три сумки вещей и вынес их из дома. Судя по милицейским фото, мужчина прихватил одежду, бытовые мелочи и даже пакеты для мусора. Ущерб превысил тысячу рублей. Вернувшись домой, девушка обнаружила пропажу и обратилась в милицию.

«Сотрудники уголовного розыска Мостовского РОВД задержали злоумышленника, который пояснил, что вещи ему понравились», — рассказали УВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже.

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