Житель Гродно погостил у понравившейся девушки и прихватил три сумки «сувениров»4
- 23.09.2026, 18:25
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Она не оценила такой романтики.
Жительница Мостовского района познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его к себе домой. Через несколько дней он ушел, прихватив три сумки с ее вещами и одеждой родственников, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
39-летний житель Гродно некоторое время общался с девушкой онлайн, после чего они решили встретиться. Мужчина приехал к ней домой в Мостовский район и остался на несколько дней.
На третий день, когда хозяйка ушла на работу, гость собрал три сумки вещей и вынес их из дома. Судя по милицейским фото, мужчина прихватил одежду, бытовые мелочи и даже пакеты для мусора. Ущерб превысил тысячу рублей. Вернувшись домой, девушка обнаружила пропажу и обратилась в милицию.
«Сотрудники уголовного розыска Мостовского РОВД задержали злоумышленника, который пояснил, что вещи ему понравились», — рассказали УВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже.