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Операция «Крымский рубильник off»: поражены еще 38 российских энергоузлов

  • 23.09.2026, 18:30
  • 1,248
Операция «Крымский рубильник off»: поражены еще 38 российских энергоузлов

Видео.

Силы беспилотных систем нанесли удары по 38 энергоузлам на территории РФ и временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.

Всего за 2,5 месяца операции «Крымский рубильник off» (с 6 июля по 22 сентября) было поражено 412 энергоузлов.

В течение второй декады сентября СБС атаковало 10 объектов в Крыму, 9 — на временно оккупированных территориях Донецкой области, 13 — на временно оккупированных территориях Луганской области, 4 объекта в РФ, по одному в Харьковской и Запорожской областях.

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