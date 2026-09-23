Операция «Крымский рубильник off»: поражены еще 38 российских энергоузлов
- 23.09.2026, 18:30
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Силы беспилотных систем нанесли удары по 38 энергоузлам на территории РФ и временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.
Всего за 2,5 месяца операции «Крымский рубильник off» (с 6 июля по 22 сентября) было поражено 412 энергоузлов.
В течение второй декады сентября СБС атаковало 10 объектов в Крыму, 9 — на временно оккупированных территориях Донецкой области, 13 — на временно оккупированных территориях Луганской области, 4 объекта в РФ, по одному в Харьковской и Запорожской областях.