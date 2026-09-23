Хакеры выложили в сеть личную переписку Пескова 2 23.09.2026, 18:57

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь диктора РФ обсуждал Путина, Токаева, войну в Украине и Пригожина.

Хакерская группа Black8Mirror выложила в Сеть переписку Дмитрия Пескова о Пригожине и войне в Украине с влиятельным кремлевским чиновником Михаилом Бабичем, бывшем полпреде Путина в Приволжском федеральном округе.

«Агентство» пишет, что один из фрагментов касается выступления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 25 июля. Во время встречи с Путиным в Омске он неожиданно заговорил о войне против Украины, сказал, что ее природа «не совсем понятна» в том числе Казахстану, и предложил ее «заморозить».

В опубликованном диалоге «Бабич» спрашивает «Пескова» об этом выступлении. Аккаунт, подписанный именем Пескова, отвечает: «Чистый экспромт». Затем он предполагает, что Токаева «кто-то попросил это сказать», и рассуждает, кто именно: «Украинцы, американцы или кто-то изнутри».

Другой фрагмент касается появления Путина на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля. В этом году большого военно-морского парада снова не было, а Путин приехал в Главное Адмиралтейство на автомобиле.

Согласно утечке, «Бабич» описал церемонию так: «В засранном дворике Адмиралтейства, вместо моря - банер, вместо войск - рота почетного караула из сухопутных солдат... Дима, кто эту хрень придумал, куда они его тащат...»

«Песков» якобы отвечает коротко: «Ну так безопасно».

Самый содержательный фрагмент относится к маю 2023 года и связан с Евгением Пригожиным. В переписке «Бабич» пересылает текст о том, что Пригожин считал заключение Алексея Навального выгодным для коррупционеров, потому что расследования Навального раньше мешали чиновникам спокойно выводить украденные деньги.

В моменте Песков становится откровенным в своих оценках.

«Евгений Пригожин считает, что тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального «развратило» чиновников-коррупционеров: по его мнению, ранее мздоимцы очень боялись упоминания в расследованиях Навального... Он был очень полезен, потому что когда какой-то глава корпорации спил деньги и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги. А теперь, когда Навальный сидит, - Навального нет, спил деньги, вопросов нет», - говорится в пересланном сообщении.

В ответ «Песков» якобы пишет: «Трагедия в том, что все это правда и все мы так или иначе об этом говорим... только считается, что об этом нельзя публично говорить».

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