Украина с начала года освободила 800 км² территорий

Украина с начала года освободила 800 км² территорий5
- 23.09.2026, 18:07
- 2,242
Армия РФ за этот период потеряла около 260-270 тысяч военнослужащих.
Силы обороны Украины в 2026 году освободили 800 кв. км. оккупированных территорий.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
Глава государства отметил, что суммарное продвижение оккупантов составляет всего 90-100 кв. км, что в разы меньше по сравнению с предыдущими годами, когда РФ оккупировала по 3000-4000 кв. км в год. Президент Украины подчеркнул, что сейчас для российской армии на поле боя «почти все стоит на месте».
Он добавил, что за эти минимальные территориальные достижения российская армия потеряла с начала года около 260-270 тысяч военнослужащих.
Зеленский подчеркнул, что хотя для Москвы человеческие потери и не означают поражения, ситуация для российского диктатора Владимира Путина совсем не успешна.
«Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но и не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения», - сказал глава государства.