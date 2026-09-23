Белорусы – россиянам: Учите историю и держитесь от нас подальше 5 23.09.2026, 18:06

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Пора избавляться от имперских мифов.

Пользователи Threads обсуждают, кто из соседних народов ближе белорусам. Началась дискуссия с вопроса, заданного минчанкой mioxekas.

«Почему россияне называют нас братьями, если белорусы - потомки литвинов и, в том числе, балтских народов? – спросила она. - Мы вроде бы исторически ближе к Польше, Литве и Латвии, чем к той же России или Украине, потому что у нас было общее государство именно с Польшей и Литвой.

Возможно, я чего-то не понимаю - объясните, пожалуйста».

Пост собрал почти 600 комментариев, в том числе от пользователей из России, которые удивились тому, что белорусы не считают их представителями «братского народа». Белорусы объяснили причины. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Мифическое братство было придумано Екатериной, дабы оправдать захват земель.

- Им невозможно это втолковать, потому что только единицы интересуются историей за рамками школьного курса. Но даже в рамках школьного курса могли сообразить, что если последний раздел Речи Посполитой был в 1795 году, то большая часть истории Беларуси это история Речи Посполитой и ВКЛ.

- Им так историю преподают.

- Учите историю и держитесь от нас подальше.

- У них и украинцы считались братьями, за это их и убивают, теперь уже братья мы, что дальше?

- Монголы с татарами их братья, русских никто в мире славянами особо не считает (кроме их самих) – дикие люди с таким же менталитетом диким. Есть метаанализы тех же славянских языков - русский там ни в какие ворота не лезет.

- Это советский миф про братские народы.

- Пока россияне не избавятся от мифов и не начнут учить историю, это будет продолжаться.

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