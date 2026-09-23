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Кто устанавливает ограничения для ИИ?

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  • 23.09.2026, 16:10
Кто устанавливает ограничения для ИИ?

Эксперты считают, что единого закона не будет.

Создать единый механизм контроля над быстро развивающимся искусственным интеллектом в ближайшие годы вряд ли удастся. Эксперты по международной политике и технологиям считают, что регулирование ИИ будет распределено между государствами, технологическими компаниями и различными международными институтами, пишет Фонд Карнеги (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из главных проблем специалисты называют отсутствие общего понимания рисков. Cерьезный инцидент с передовой системой ИИ может произойти раньше, чем государства успеют договориться о новых правилах.

«Нам может понадобиться крупный инцидент, прежде чем мы сможем переосмыслить стандарты безопасности передового ИИ», — отмечают эксперты.

Особое беспокойство вызывают возможности современных моделей в кибератаках и биотехнологиях. ИИ способен генерировать прорывные решения, которые могут использоваться не только для научных и медицинских задач, но и для создания опасных инструментов. Дополнительный риск связан с автономными ИИ-агентами, способными выходить за пределы заданной среды и получать доступ к внешней инфраструктуре.

При этом универсальное регулирование сталкивается с геополитическими противоречиями. США и Китай по-разному оценивают угрозы и имеют разные интересы, поэтому масштабный международных договоренностей будет сложно достичь.

Эксперты предлагают вместо этого создавать постоянные каналы связи между странами и постепенно договариваться по отдельным вопросам — от оценки опасных моделей до взаимодействия во время кризисов.

«Все станет гораздо более распределенным и сложным», — считают специалисты.

Ожидается, что ключевую роль будут играть страны, непосредственно разрабатывающие передовые модели, прежде всего США и Китай. Одновременно международные организации смогут вырабатывать общие стандарты, обмениваться информацией и формировать единое понимание рисков.

Такой подход предполагает не один глобальный регулятор, а сеть взаимосвязанных правил и институтов, которые смогут меняться вместе с самой технологией.

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