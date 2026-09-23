Студентка о ценах в столовой: Раньше были более адекватные

Студентка о ценах в столовой: Раньше были более адекватные6
- 23.09.2026, 16:51
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Обед – 20 рублей, стипендия – 200 рублей.
Студенты обсуждают стоимость питания в столовых белорусских вузов.
«Извините, но что с ценами для студентов? – пишет в Threads n.kkurtova. - Вот за этот «обед» я отдала 11 рублей. Котлеты по четыре – пять рублей. Если брать полноценный обед (первое, второе, салат и «компот»), то это выйдет около 15 – 20 рублей. Раньше цены были более адекватные. Кто что думает по этому поводу?»
Многие пользователи отметили, что с началом нового учебного года цены существенно выросли. Сайт Charter97.otg приводит некоторые комментарии:
- За картошку, сок и салат - 11 рублей?
- Раньше за 8 рублей у меня поднос ломился.
- При чем тут зарплата для студенческой стипендии в 150 рублей?
- Инфляция. Гораздо больше, чем в статистике.
- Обед – 20 рублей, стипендия – 200 рублей. Считайте.