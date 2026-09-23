Студентка о ценах в столовой: Раньше были более адекватные 6 23.09.2026, 16:51

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Фото: Zerkalo.io

Обед – 20 рублей, стипендия – 200 рублей.

Студенты обсуждают стоимость питания в столовых белорусских вузов.

«Извините, но что с ценами для студентов? – пишет в Threads n.kkurtova. - Вот за этот «обед» я отдала 11 рублей. Котлеты по четыре – пять рублей. Если брать полноценный обед (первое, второе, салат и «компот»), то это выйдет около 15 – 20 рублей. Раньше цены были более адекватные. Кто что думает по этому поводу?»

Фото: nkkurtova/Threads

Многие пользователи отметили, что с началом нового учебного года цены существенно выросли. Сайт Charter97.otg приводит некоторые комментарии:

- За картошку, сок и салат - 11 рублей?

- Раньше за 8 рублей у меня поднос ломился.

- При чем тут зарплата для студенческой стипендии в 150 рублей?

- Инфляция. Гораздо больше, чем в статистике.

- Обед – 20 рублей, стипендия – 200 рублей. Считайте.

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