Украинские дроны подбили российскую САУ под Харьковом 23.09.2026, 17:11

Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Маскировочная сетка оккупантов не спасла.

Бойцы пограничной бригады «Гарт» обнаружили и уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку, которую оккупанты замаскировали в капонире в лесополосе в Харьковской области.

Вражескую САУ обнаружила разведывательно-ударная группа БПЛА во время боевого вылета на Южно-Слобожанском направлении.

С помощью первого дрона пограничники сорвали маскировочную завесу, за которой россияне скрыли артиллерийскую установку.

После обнаружения позиции последующие беспилотники нанесли удары непосредственно по САУ и уничтожили ее.

В ходе боевых действий операторы БпЛА «Гарта» также поразили российский танк, артиллерийскую и минометную позиции, а также средства связи противника.

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