Украинские дроны подбили российскую САУ под Харьковом
- 23.09.2026, 17:11
Маскировочная сетка оккупантов не спасла.
Бойцы пограничной бригады «Гарт» обнаружили и уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку, которую оккупанты замаскировали в капонире в лесополосе в Харьковской области.
Вражескую САУ обнаружила разведывательно-ударная группа БПЛА во время боевого вылета на Южно-Слобожанском направлении.
С помощью первого дрона пограничники сорвали маскировочную завесу, за которой россияне скрыли артиллерийскую установку.
После обнаружения позиции последующие беспилотники нанесли удары непосредственно по САУ и уничтожили ее.
В ходе боевых действий операторы БпЛА «Гарта» также поразили российский танк, артиллерийскую и минометную позиции, а также средства связи противника.