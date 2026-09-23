OpenAI бесплатно предоставит Украине мощный инструмент киберзащиты

OpenAI бесплатно предоставит Украине мощный инструмент киберзащиты1
- 23.09.2026, 17:33
Софт предназначен для быстрого поиска уязвимостей в цифровых системах.
OpenAI бесплатно предоставит правительству Украины систему киберзащиты Daybreak для защиты гражданской инфраструктуры от атак. Речь идет в том числе о больницах и объектах энергетической инфраструктуры. Только в 2025 году Украина зафиксировала почти 6000 кибератак, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Daybreak предназначен для быстрого поиска уязвимостей в цифровых системах, их проверки и подготовки исправлений. Украине также предоставят доступ к модели GPT-5.6 Sol, которую можно использовать для задач киберобороны.
«Защита гражданской инфраструктуры означает защиту как от физических, так и от цифровых атак», — заявил представитель OpenAI Джордж Осборн.
Компания в сентябре объявила глобальную программу Daybreak for Frontline Defenders стоимостью $1 млрд. Она предусматривает субсидированный доступ к инструментам, обучение и техническую поддержку для команд, которые защищают важные цифровые системы.
Новые возможности особенно важны для Украины, где кибератаки идут параллельно с ударами по энергетике и другой инфраструктуре. При этом развитие ИИ создает не только новые инструменты защиты, но и новые возможности для атак.
Эксперты предупреждают, что передовые модели уже способны автоматизировать поиск уязвимостей и другие сложные операции. OpenAI при этом делает ставку на доступ проверенных защитников к таким системам при сохранении контроля, мониторинга и ограничений на их использование.
На фоне войны в Украине ИИ все заметнее становится частью киберобороны — как для защиты инфраструктуры, так и для противодействия атакам.