Россию охватил топливный кризис после ударов Украины 10 23.09.2026, 18:11

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Нефтепереработка в России упала до минимального уровня за 20 лет.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам превратились в серьезную проблему для Москвы. Из 32 крупнейших НПЗ России украинские дроны атаковали уже 27. Причем некоторые предприятия подвергались ударам до 15 раз, пишет британский Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке Международного энергетического агентства, в июне нефтепереработка в России упала до минимального уровня за 20 лет. — примерно на 30% ниже показателя годом ранее.

Особенно быстро растут последствия для внутреннего рынка. Производство бензина сократилось примерно на 20%, дизельного топлива — почти на 30%. Дефицит топлива фиксировали в 92% российских регионов, а примерно две трети из них ввели те или иные ограничения на продажу. Некоторые водители сообщали об очередях на заправках продолжительностью до 40 часов.

Украина при этом меняет тактику. Дроны атакуют не только установки первичной переработки, но и более сложное оборудование, ремонт которого может занимать шесть-восемь месяцев. В июле под удар попал Омский НПЗ мощностью 450 тыс. баррелей в сутки — крупнейший в России.

«Украина все чаще наносит по отдельным НПЗ несколько волн ударов, пытаясь перегрузить их защиту», — отмечают эксперты.

20 сентября крупнейшая за время войны атака на Москву привела к повреждению столичного НПЗ. Украинские дроны тем самым все чаще бьют по объектам далеко от фронта, превращая войну в реальность для жителей российских городов.

«Главная ценность этой стратегии — психологическая, поскольку война пришла домой к россиянам», — считает эксперт Джон Лоу. По его оценке, суммарные потери России от повреждений НПЗ, снижения производства и перебоев могут достигать $20 млрд.

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