«Белорусская цена выше примерно на 80%» 10 23.09.2026, 14:35

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В Беларуси новые iPhone значительно дороже, чем в соседних странах.

За две недели после презентации новые iPhone в Беларуси заметно подешевели. iPhone 18 Pro, за который сначала просили около Br 8000, сейчас можно найти примерно за Br 5000 – уже почти по цене соседних стран ЕС. А вот складной iPhone Duo в Беларуси остается существенно дороже, чем в Литве, Латвии и Польше. «Белсат» посмотрел, сколько сейчас стоят новинки Apple, откуда их привозят в Беларусь и что с гарантией на новые iPhone.

В Беларуси новые iPhone на старте значительно дороже, чем в США

Apple представила новые iPhone 9 сентября. В линейку вошли iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а главной новинкой стал первый складной смартфон компании – iPhone Duo. Продажи Pro и Pro Max начались 18 сентября, а Duo появится в продаже только 23 октября.

В США стартовая цена iPhone 18 Pro с памятью 256 ГБ составляет $1199 (около Br 3624, или 1044 евро), Pro Max – $1299 (около Br 3926, или 1132 евро). Складной Duo стоит от $1999 (около Br 6041, или 1741 евро).

В Беларуси предзаказы появились практически сразу после презентации, но цены оказались значительно выше американских.

За iPhone 18 Pro 256 ГБ просили Br 7999 (около $2647, или 2306 евро), за версию с 512 ГБ – Br 8999 ($2978, или 2594 евро). iPhone 18 Pro Max 256 ГБ стоил Br 9099 ($3011, или 2623 евро), с 512 ГБ – Br 9999 ($3309, или 2882 евро).

Самым дорогим оказался складной iPhone Duo. За версию с 256 ГБ просили Br 14 499 ($4797, или 4179 евро). Duo с 512 ГБ предлагали за Br 15 999 ($5294, или 4611 евро).

Что с ценами сейчас

К 22 сентября цены на iPhone 18 Pro и Pro Max заметно снизились, хотя у разных продавцов они по-прежнему отличаются.

В одном из интернет-магазинов iPhone 18 Pro 256 ГБ стоит Br 5605 (около $1855, или 1616 евро). Причем цена одинаковая для версии только с eSIM и для SIM+eSIM. Модель с 512 ГБ памяти стоит Br 6245 ($2066, или 1800 евро), с 1 ТБ – Br 7890 ($2611, или 2274 евро). iPhone 18 Pro Max у того же продавца стоит Br 6799 ($2250, или 1960 евро) за 256 ГБ и Br 7590 ($2511, или 2188 евро) за 512 ГБ. Для обеих версий цена также одинаковая для eSIM и SIM+eSIM. Модель с 1 ТБ памяти стоит Br 8300 ($2746, или 2392 евро).

В другом интернет-магазине цены еще ниже: iPhone 18 Pro предлагают от Br 5360 ($1774, или 1545 евро), а Pro Max – от Br 6178 ($2044, или 1781 евро).

iPhone 18 Pro 256 ГБ можно найти по цене от Br 5999 ($1985, или 1729 евро) до Br 7490 ($2478, или 2159 евро). Для iPhone 18 Pro Max 256 ГБ цены находятся в диапазоне от Br 6799 ($2250, или 1960 евро) до Br 7990 ($2644, или 2303 евро).

На «Куфаре» новые смартфоны можно найти еще дешевле. Самое низкое найденное нами предложение на новый iPhone 18 Pro 256 ГБ – Br 4970 ($1645, или 1433 евро) от частного продавца из Лиды. Новый аппарат с SIM+eSIM в Минске предлагают за Br 4980 ($1648, или 1435 евро), а магазин на той же площадке – за Br 4999 ($1654, или 1441 евро). Еще один частный продавец предлагает европейскую версию SIM+eSIM за Br 5550 ($1836, или 1600 евро). Напомним, при покупке «с рук» стоит учитывать риски: под видом продавцов дорогой техники могут действовать мошенники, поэтому особенно низкая цена сама по себе не означает, что смартфон действительно можно купить за указанную сумму.

А вот цены на iPhone Duo остались на том же уровне. Bерсия с 256 ГБ памяти по-прежнему стоит от Br 14 499 ($4797, или 4179 евро), а в одном из интернет-магазинов iPhone Duo предлагают за Br 15 000 ($4963, или 4324 евро) с 256 ГБ памяти, Br 16 000 ($5294, или 4612 евро) – с 512 ГБ, Br 18 000 ($5956, или 5188 евро) – с 1 ТБ и Br 20 000 ($6618, или 5765 евро) – с 2 ТБ.

Откуда iPhone попадают в Беларусь

После начала полномасштабной войны России против Украины Apple перестала поставлять новую продукцию в Беларусь. США также ограничили экспорт в Беларусь дорогой электроники: смартфоны стоимостью от $300 за единицу включены в американский санкционный список для Беларуси – под это ограничение попадает практически вся актуальная линейка iPhone. При этом в Беларуси действует параллельный импорт, который позволяет ввозить товары без разрешения правообладателя. Поэтому устройства Apple продолжают появляться в продаже, несмотря на отсутствие официальных поставок.

Один из каналов проходит через Россию, хотя официальных продаж Apple там также нет. 18 сентября 2026 года в российском реестре появилась декларация соответствия ЕАЭС сразу на iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и Duo – в документе перечислены конкретные номера моделей новых смартфонов. Производителем указана Apple Inc., страной производства – Китай.

В одном из магазинов ассказали, что новые iPhone 18 привозят из ОАЭ.

В объявлениях встречаются и другие маршруты: например, один из продавцов на «Куфаре» указывает, что iPhone 18 Pro привезен из Польши, другой – из Германии.

Из-за разных маршрутов поставок в продаже одновременно оказываются региональные версии iPhone. Они могут отличаться, в частности, поддержкой физических SIM-карт и eSIM. Все три беларусских мобильных оператора – A1, МТС и life:) – работают с eSIM, поэтому пользоваться версией без слота для физической SIM-карты в Беларуси можно. Однако свою обычную SIM-карту в такой аппарат переставить не получится – ее придется заменить на eSIM.

С гарантией есть нюанс

Apple дает на свою технику ограниченную годовую гарантию. Однако в условиях гарантии компания отдельно предупреждает, что для iPhone и iPad она имеет право ограничить гарантийное обслуживание страной, где устройство первоначально было продано Apple или ее авторизованным дилером.

В Беларуси прямых сервисных центров Apple после ухода компании с рынка нет, а ремонтом iPhone занимаются частные мастерские.

Поэтому продавцы параллельно ввезенных iPhone предлагают собственные условия гарантии. Чаще всего это 12 месяцев гарантии магазина, иногда за дополнительную плату срок можно продлить. Встречаются и предложения с 12 месяцами гарантии и еще 36 месяцами сервисного обслуживания.

Гарантия магазина и сервисное обслуживание – не одно и то же, что гарантия производителя. При покупке стоит уточнить, кто будет принимать телефон в случае поломки, где его будут ремонтировать и что покрывает гарантия продавца.

Сколько новые iPhone стоят у соседей

Для сравнения с соседними странами ЕС возьмем одинаковые версии смартфонов с 256 ГБ памяти.

В Литве iPhone 18 Pro 256 ГБ у авторизованного продавца Apple iStore стоит €1499 (около Br 5201, или $1721), Pro Max – €1659 (Br 5756, или $1904). За iPhone Duo 256 ГБ, продажи которого еще не начались, просят €2389 (Br 8288, или $2743). Таким образом, минимальная найденная в Беларуси цена на Pro практически совпадает с литовской, Pro Max стоит примерно на 7% дороже.

Практически такие же цены в Латвии. В Euronics iPhone 18 Pro 256 ГБ стоит €1499 (около Br 5201, или $1721), Pro Max – €1659 (Br 5756, или $1904). Складной Duo 256 ГБ латвийский оператор LMT оценил в €2449 (Br 8497, или $2811). По сравнению с минимальными беларусскими ценами Pro стоит практически столько же, Pro Max в Беларуси – примерно на 7% дороже.

В Польше iPhone 18 Pro 256 ГБ стоит 6299 злотых (около Br 5020, или $1661). Pro Max 256 ГБ – 6799 злотых (около Br 5419, или $1793). iPhone Duo 256 ГБ оценен в 9999 злотых (около Br 7969, или $2637). Минимальная беларусская цена на Pro практически совпадает с польской, Pro Max у нас примерно на 14% дороже.

За iPhone Duo в Литве, Латвии и Польше просят примерно €2300-2450, или Br 8000-8500, тогда как в Беларуси – от Br 14 499. Это значит, беларусская цена выше примерно на 71-82%.

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