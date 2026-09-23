«Все возможно, если действительно этого хотеть» 1 23.09.2026, 14:23

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Фото: instagram.com/alexandra_kasianovich

Белоруска начала проводить музыкальные вечера в Варшаве.

Александра Касьянович, организатор и директор мероприятий, два года назад решила оставить свою работу, чтобы осуществить свою мечту — открыть пространство для талантливых людей. Весной 2026 года она запустила проект «Гасцёўня» — иммерсивные музыкальные вечера в Варшаве. Уже состоялись два мероприятия, на которых звучала авторская музыка и личные истории артистов на тему вечеров, а гости не только принимали участие, но и угощались домашним хлебом, испеченным Александрой.

Фото: instagram.com/alexandra_kasianovich

Для сайта spravy.io она рассказала, почему променяла карьеру на самореализацию, чем проект «Гасцёўня» отличается от обычных концертов и сколько стоит организовать один вечер.

Фото: spravy.io

«Совершенно ясно, что простой работы мне больше недостаточно».

— Как возникла идея для «Гасцёўні»?

— Идея родилась из моей собственной жизни. Она в том, что каждый человек достоин своей собственной сцены — самовыражения и самореализации. Каждый, кто пережил эмиграцию и своего рода перезагрузку жизни, знает, как трудно проявить свой голос, когда начинаешь с нуля. У каждого своя перезагрузка — эмиграция, потеря работы, потеря поддержки. И сегодня, в этом непредсказуемом мире, поверить в себя гораздо сложнее, чем несколько лет назад.

Проект «Гасцёўня» я создала прежде всего как свой собственный манифест: где бы вы ни находились, ваша сцена всегда рядом, где бы вы ни были. И она движется вместе с вами.

Фото: spravy.io

Понимание этого — моя личная победа: я дважды переезжала в новую страну — сначала потеряла все в 2020 году, потом во второй раз — в 2024 году. Я уволилась со стабильной работы и за последние два года создала с нуля свой собственный проект, организую концерты и туры — я создала то, что звучит как воплощение мечты. И я хочу показать своим примером, что все возможно, если действительно этого хотеть.

Поэтому «Гасцёўня» — это не спонтанный проект. По собственному опыту я знаю, через какие ловушки проходит человек в момент потери внутренней опоры и перегруппировки. Это можно сделать индивидуально, но когда рядом находятся люди, разделяющие мои взгляды и желания, это превращается в мощное поле, где каждый заряжается энергией друг от друга. И посредством такого коллективного опыта я хочу помочь человеку почувствовать, что он может все.

— С какой стабильной работы вы ушли?

— До эмиграции у меня был успешный опыт: я работала директором в туристической компании, мы с мужем переехали в нашу квартиру в Новой Боровой. Но в 2020 году я все потеряла и с нуля переехала в Вильнюс, чтобы начать новую карьеру — работать над международными проектами в IT-корпорации. Как только я построила карьеру и почувствовала некоторую стабильность, я поняла, что простой работы мне уже недостаточно. Мое сердце требовало самореализации — это след, который мы оставляем после себя.

Я решила, что пришло время создать что-то свое, и осмелилась начать все заново, но сделала это добровольно. Первый перезапуск был вынужденным, но второй, в 2024 году, с переездом в Варшаву, — это более сложный уровень, мой осознанный выбор.

Фото: instagram.com/alexandra_kasianovich

Помимо того, что я являюсь организатором, продюсером, идейным вдохновителем и ведущим программы «Гасцёўні», я развиваю свое режиссерское мышление — я интересовалась режиссурой с детства, изучаю ее, и как режиссер я ищу решения о том, как различными способами донести свою идею до аудитории через темы вечера.

Мне также очень интересно помогать людям и компаниям создавать свою собственную сцену в индивидуальном формате — выступать в роли режиссера. У меня большой опыт: я организовывал стендап-комедии, презентации книг, музыкальные шоу, церемонии, мюзиклы, корпоративные мероприятия, концерты классической музыки, гастроли, участвовал в запуске онлайн-курса и многое другое в разных странах Европы. Я могу создать любую сцену для людей, и я верю, что мы живем в эпоху, когда у каждого должна быть своя сцена. Мне нравится помогать находить именно тот формат, который позволит человеку или бизнесу раскрыться в полной мере.

Мой проект «Гасцёўня» — это квинтэссенция того, что я умею делать, что я умею делать и что люблю делать.

«На сцену вышла моя мать, потерявшая голос после операции два года назад».

— В каком формате оформлена «Гасцёўня»?

— В начале своего существования «Гасцёўня» — это музыкальный иммерсивный вечер, куда я приглашаю профессиональных артистов. Для гостей и артистов создается безопасная, уютная атмосфера в настоящей гостиной настоящего дома: я сама пеку хлеб на закваске, знакомлюсь с людьми, забочусь обо всех, как любая хозяйка. И в таком пространстве мы начинаем жить.

Фото: spravy.io

Каждый вечер построен вокруг своей собственной темы, связанной с общей концепцией «Гасцёўні». Программа составлена следующим образом: артисты, истории, интерактивный контент — чтобы гости могли по-настоящему погрузиться в атмосферу вечера.

Первый вечер назывался «Обретение голоса» — о том, как обрести голос в два этапа: «Познание себя» и «Обретение внутренней поддержки». В этот вечер, помимо приглашенных артистов, на сцену вышла моя мама Светлана, которая выступала всю свою жизнь, но два года назад потеряла голос из-за операции. Для нее это было настоящее возвращение на сцену впервые после сложной операции в 2024 году, и зрители стали свидетелями поистине счастливого момента возвращения к себе.

Фото: spravy.io

Темой второго вечера стала «(Не) с чистого листа»: о самовосстановлении, успехах и неудачах, о смелости действовать в новых обстоятельствах с верой в собственный путь. После вечера люди с восхищением и благодарностью говорили, что этот вечер вдохновил их на то, чтобы проявлять себя, действовать, обращать внимание на то, что происходит уже сейчас, и что любовь проявляется именно в таких моментах, в людях, в музыке, в том, что мы создаем и чем делимся друг с другом.

Фото: spravy.io

Третий вечер состоится 5 ноября и будет посвящен мечтам. Мы можем услышать много «не витайте в облаках», «будьте серьезны», «сейчас не время этим заниматься». Я считаю, что сейчас самое время поговорить о мечтах и отвести им одну из главных ролей в жизни. Программа и артисты уже объявлены в социальных сетях.

Пока что это всё встречи в узком кругу, но в будущем «Гасцёўня» станет многоформатной и будет сочетать в себе как уютные встречи в узком кругу, так и более открытые масштабные мероприятия.

Фото: spravy.io

— Взаимодействуют ли зрители каким-либо образом с артистами на сцене?

— Я создаю пространство, где все взаимодействуют друг с другом: я с гостями и художниками, художники — друг с другом и с гостями. Здесь каждый — участник.

Именно поэтому формат камерный, интимный, чтобы у вас возникло ощущение, что песни и истории исполняются специально для вас. Всё для того, чтобы люди поверили, что нет ничего невозможного.

— Кого вы приглашаете выступить?

— На сцену выходят профессиональные артисты — конечно, тема сцены им более знакома. Я приглашаю тех, чьи жизненные истории созвучны самой идее «Гасцёўні». Они неоднократно останавливались в жизни, но не переставали искать возможности и действовать. Своей оригинальной музыкой они эмоционально подтверждают эту идею не словами, а своей историей и присутствием на сцене: если я смог снова выйти — вы тоже сможете.

Фото: spravy.io

Поэтому для меня важно лучше узнать артистов, послушать их музыку и задать вопросы при подготовке к вечеру. Это помогает мне лучше понять, как их истории и музыка наилучшим образом раскроют как самих артистов, так и тему вечера.

Недавно я получила отзыв от одной из гостей: после встречи у неё возникло желание проявить себя. Для меня это знак того, что выбор художников, основанный на принципе созвучия идее, не случаен, а действительно помогает решить задачу проекта: помочь людям, пережившим обнуление и трансформации, потерявшим внешнюю поддержку и ищущим опоры внутри себя, понять, что каждый несёт с собой свою сцену, независимо от того, куда он переезжает и в каких обстоятельствах живёт.

Да, сейчас главные герои сцены — это артисты. Но в будущем я планирую предоставить сцену не только профессионалам музыкальной индустрии. Я хочу создать другие форматы, чтобы каждый мог выйти на сцену — те, кто начал свой бизнес, те, кто ищет первый шаг к своему проекту или мечте.

Фото: spravy.io

Для кого предназначен этот проект?

— Это люди, которые ищут способ поверить в себя. Некоторые потеряли эту веру из-за эмиграции и других потрясений, другие искали это чувство всю свою жизнь. Это те, кто ищет доказательство того, что каждый может создать свою собственную картину, независимо от обстоятельств. Это создает коллективное пространство, где есть общая идея, и люди, которые чувствуют то же самое, понимают, что собрались здесь, потому что тема им близка, и они поддерживают друг друга.

— Как часто вы планируете проводить встречи?

— В настоящее время встречи проводятся раз в два месяца и только в Варшаве, поскольку я работаю над этим проектом в одиночку, и ресурсы ограничены.

Фото: spravy.io

Моя цель — постепенно расширять форматы и проводить встречи чаще. Поэтому я буду рад, если моя идея заинтересует людей или компании, чтобы, объединив усилия, мы смогли создать больше подобных возможностей для людей не только в Варшаве, но и в других городах.

Фото: spravy.io

Для нынешнего формата музыкального выступления я выбрал дом-площадку. В нем находится та же гостиная, что и в нашем детстве, где было безопасно. Где собирались и взрослые, и дети, чтобы поболтать, поиграть в игры, послушать музыку и истории и отдохнуть от забот. Это создает настоящую атмосферу дома и покоя — место, где можно быть самим собой, где хочется, чтобы тебя услышали и увидели.

Фото: spravy.io

Фото: spravy.io

Фото: spravy.io

В будущем места проведения мероприятий могут меняться в зависимости от конкретных форматов и тематики встреч.

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