Rolls-Royce потратит 350 недель на испытания уникального электромобиля 23.09.2026, 14:33

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Фото: Rolls-Royce

Дизайн вдохновлен экспериментальными прототипами 1920-х годов.

Rolls-Royce начал масштабную программу испытаний нового электромобиля Project Nightingale, стоимость которого оценивается в $9,5–10 млн. Всего компания планирует выпустить лишь 100 таких машин, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Project Nightingale — двухместный открытый электрический гран-турер и первый автомобиль новой коллекции Coachbuild Collection. Его дизайн вдохновлен экспериментальными прототипами Rolls-Royce 1920-х годов.

Фото: Rolls-Royce

На испытания автомобиль отправят на 350 недель. Прототипы будут проверять в самых разных условиях — от Полярного круга до пустынь Аравийского полуострова. Машины столкнутся с резкими перепадами температур и поднимутся на высоту до 2751 метра.

«Испытания пройдут на различных покрытиях и в самых суровых условиях», — пишет издание.

Фото: Rolls-Royce

Отдельное внимание уделяется аэродинамике и необычной конструкции багажника. Несколько прототипов уже провели в аэродинамической трубе и на компьютерном моделировании в общей сложности 1430 часов.

Еще одной особенностью станет боковая крышка багажника Piano Boot. Rolls-Royce намерен открыть и закрыть ее 15 000 раз, чтобы проверить надежность механизма.

Фото: Rolls-Royce

Компания пока не называет официальную цену Project Nightingale. Приобрести автомобиль спонтанно тоже не получится: потенциальный клиент должен получить приглашение от Rolls-Royce.

«Нельзя просто взять и купить один из этих автомобилей», — отмечают авторы.

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