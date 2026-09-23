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В Минске на проспекте Победителей эвакуировали десятки человек

  • 23.09.2026, 14:47
  • 2,714
В Минске на проспекте Победителей эвакуировали десятки человек

Из-за ЧП в прачечной.

В Минске 23 сентября спасатели выезжали по вызову на проспект Победителей. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС.

На номер 112 поступило сообщение о задымлении в административном здании по проспекту Победителей.

Приехавшие спасатели установили, что в помещении прачечной загорелись вещи внутри сушильной машины. Сработала система оповещения, администрацией объекта совместно с работниками МЧС из здания эвакуировали 70 человек.

Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

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