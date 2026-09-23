Город в российской Хакасии взяли в «осаду» медведи 2 23.09.2026, 14:25

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Иллюстративное фото

Звери напирают фактически со всех сторон.

В Хакасии (РФ), где из-за участившихся случаев нападения на людей было решено ввести режим повышенной готовности, медведи взял «в осаду» один из городов, сообщили российские власти.

Речь идет об Абазе на юге республики, в которой проживают более 11 тысяч человек. «Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон», — заявил заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик. По его словам, в ночь на 23 сентября нескольких животных удалось прогнать; еще троих, один из которых «был огромным», ликвидировали охотники. Другой медведь, снесший забор у дачных участков, смог убежать.

Накануне глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о решении ввести режим повышенной готовности по всей республике. «По данным Минприроды, в Хакасии насчитывается 2 245 особей, на 609 больше, чем в 2022 году… Уже ликвидировано 117 потенциально опасных особей», — сообщил он. Случаи нападения медведей на людей за последнее время были зафиксированы в примерно в 10 регионах РФ — в основном, в Сибири и на Дальнем Востоке. В ночь на среду медведь убил сотрудника лесозаготовительной компании в Красноярском крае. По данным регионального управления СКР, животное напало на 39-летнему мужчину, охранявшего технику на территории Епишинского лесничества в Енисейском районе. Пострадавший погиб на месте.

19 августа около поселка Артыбаш в Алтайском крае медведь напал на палатку с двумя туристами, вытащил из нее 29-летнюю девушку, убил ее и прикопал в лесу. В Томской области РФ 20 сентября нашли тела двух мужчин, которых также растерзал медведь. Из-за этого в регионе до 1 ноября запретили массовые мероприятия и экскурсии в ряде районов. Решается вопрос о введении режима повышенной готовности. Также инциденты с медведями произошли в Иркутской, Амурской, Кемеровской и Новгородской областях, Бурятии и Камчатском крае.

Профильные ведомства регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов объясняют частое появление медведей в населенных пунктах нехваткой пищи в тайге, лесными пожарами и несанкционированными свалками. Представитель Минприроды Татьяна Арамилева отмечала, что в Сибири в этом году практически нет естественного пропитания. «По Сибирскому федеральному округу все отмечают полный неурожай всех кормов. То есть нет и ореха кедрового. Нет лещины, нет ягод, нет грибов. То есть практически медведь остается в зимовку не сытым», — поясняла она.

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