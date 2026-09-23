Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси дрон с контрабандными сигаретами 1 23.09.2026, 14:09

Это 58-й с начала года перехват подобных дронов.

В Шальчининкском районе сбит залетевший с территории Беларуси беспилотник с тысячей пачек белорусских сигарет — это 58-й с начала года перехват подобных дронов, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Инцидент произошел возле села Лишкунишкес. Отмечается, что, заметив беспилотник с грузом на экране тепловизора, пограничники немедленно применили свое служебное противобеспилотное оборудование, в результате чего БПЛА начал посадку в лесистой местности.

В двух обнаруженных пакетах были две заводские коробки сигарет «Минск Суперслимс». Их стоимость оценивается в 5.510 евро.

Фото: СОГГ

СОГГ отмечает, что в 2025 году пограничники перехватили 59 БПЛА с контрабандой, летевших из Беларуси, в 2024-м — 54.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com