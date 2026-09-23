Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси дрон с контрабандными сигаретами

Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси дрон с контрабандными сигаретами1
- 23.09.2026, 14:09
Это 58-й с начала года перехват подобных дронов.
В Шальчининкском районе сбит залетевший с территории Беларуси беспилотник с тысячей пачек белорусских сигарет — это 58-й с начала года перехват подобных дронов, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.
Инцидент произошел возле села Лишкунишкес. Отмечается, что, заметив беспилотник с грузом на экране тепловизора, пограничники немедленно применили свое служебное противобеспилотное оборудование, в результате чего БПЛА начал посадку в лесистой местности.
В двух обнаруженных пакетах были две заводские коробки сигарет «Минск Суперслимс». Их стоимость оценивается в 5.510 евро.
СОГГ отмечает, что в 2025 году пограничники перехватили 59 БПЛА с контрабандой, летевших из Беларуси, в 2024-м — 54.