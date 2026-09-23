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Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси дрон с контрабандными сигаретами

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  • 23.09.2026, 14:09
Литовские пограничники сбили залетевший из Беларуси дрон с контрабандными сигаретами

Это 58-й с начала года перехват подобных дронов.

В Шальчининкском районе сбит залетевший с территории Беларуси беспилотник с тысячей пачек белорусских сигарет — это 58-й с начала года перехват подобных дронов, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Инцидент произошел возле села Лишкунишкес. Отмечается, что, заметив беспилотник с грузом на экране тепловизора, пограничники немедленно применили свое служебное противобеспилотное оборудование, в результате чего БПЛА начал посадку в лесистой местности.

В двух обнаруженных пакетах были две заводские коробки сигарет «Минск Суперслимс». Их стоимость оценивается в 5.510 евро.

Фото: СОГГ

СОГГ отмечает, что в 2025 году пограничники перехватили 59 БПЛА с контрабандой, летевших из Беларуси, в 2024-м — 54.

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