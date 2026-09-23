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Минчанка обвинила белорусский банк в разглашении личных данных

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  • 23.09.2026, 13:48
  • 3,704
Минчанка обвинила белорусский банк в разглашении личных данных

Данные оказались в выписке у получателя платежа.

Минчанка loa_ov обвинила белорусский «Альфа-банк» в разглашении персональных данных.

«Вы в курсе, что банк передает ваши данные? – спрашивает она. - Уважаемый «Альфа-банк», я отправила перевод и сегодня я увидела в выписке у человека которому отправила, свой номер паспорта, полное ФИО и кем выдан паспорт.

На каком основании идет разглашение персональных данных? Я в первый раз вижу в выписке персональные данные».

Банк отреагировал на пост минчанки и пообещал «как можно скорее» разобраться в ситуации.

«Написали вам в личные сообщения, можете ответить нам или написать в удобный для вас канал поддержки. Хотели бы как можно скорее разобраться в ситуации», - говорится в сообщении банка.

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