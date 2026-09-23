На границе с Финляндией зафиксирована нетипичная активность российской ФСБ

На границе с Финляндией зафиксирована нетипичная активность российской ФСБ2
- 23.09.2026, 13:45
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Она совпала со слухами о возможной новой мобилизации.
В Карелии сотрудники российской ФСБ ужесточили режим на контрольном посту «Шуя», расположенном примерно в 110 км от границы с Финляндией, сообщает Dialog.UA.
По данным Astra, усиленные меры действуют как минимум с августа и совпали с распространяющимися в РФ слухами о возможной новой мобилизации.
Проверки проводят в обоих направлениях. Водители должны останавливаться по требованию пограничников и предъявлять документы, а после досмотра автомобиля шлагбаум открывают для дальнейшего движения. За отказ выполнить требование может грозить штраф или административный арест сроком до 15 суток.
Очевидец рассказал Astra, что сотрудники ФСБ проверяют документы у мужчин и приезжих, фотографируют паспорта туристов и выясняют, где они проживают. Также пограничники записывают контакты перевозчиков и владельцев гостевых домов.
Официальных объяснений российских властей относительно усиления проверок на КПП «Шуя» в публикации Astra не приводится.