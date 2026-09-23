Le Monde: Трампу пора сделать решающий выбор в отношении России 1 23.09.2026, 15:01

2,110

Дональд Трамп

Переговоры без давления не привели ни к чему.

Президенту США Дональду Трампу пора определиться с дальнейшей политикой в отношении России, считает редакция французской газеты Le Monde. За 18 месяцев переговоров с Путиным Вашингтон не добился заметного продвижения к прекращению войны (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне усиления российских гибридных атак против европейских стран Вашингтон столкнулся с необходимостью пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Новые предупреждения прозвучали после попытки атаки на аэропорт Лейпцига 4 августа и обсуждения в Париже угроз со стороны России.

Одновременно США получили новый инструмент давления на Кремль. 18 сентября Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий дополнительные санкции против России и ограничения для стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Президент также получил возможность вводить высокие тарифы против крупнейших покупателей российского сырья.

Новый механизм способен увеличить экономические потери Москвы и сделать продолжение войны более затратным. Особенно важным это может стать для Индии и Китая — крупнейших покупателей российской нефти.

За полтора года многочисленных контактов с Владимиром Путиным Вашингтон так и не добился прекращения войны. При этом сокращение военной помощи Украине, включая поставки ракет-перехватчиков, создало дополнительные проблемы для Киева.

«Переговоры без давления не привели ни к чему», — пишет Le Monde.

Теперь перед Трампом стоит вопрос, использовать ли новые полномочия против России и ее покупателей либо сохранить нынешний курс. От этого может зависеть дальнейшее давление на российскую экономику и способность Москвы финансировать войну.

«Если пассивность останется линией Вашингтона, рано или поздно будут проверены прочность и способность НАТО защищать своих членов», — предупреждает Le Monde.

Дальнейшее бездействие способно затронуть не только европейских союзников США. На кону также международная роль Вашингтона и его влияние внутри НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com