Le Monde: Трампу пора сделать решающий выбор в отношении России1
- 23.09.2026, 15:01
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Переговоры без давления не привели ни к чему.
Президенту США Дональду Трампу пора определиться с дальнейшей политикой в отношении России, считает редакция французской газеты Le Monde. За 18 месяцев переговоров с Путиным Вашингтон не добился заметного продвижения к прекращению войны (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне усиления российских гибридных атак против европейских стран Вашингтон столкнулся с необходимостью пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Новые предупреждения прозвучали после попытки атаки на аэропорт Лейпцига 4 августа и обсуждения в Париже угроз со стороны России.
Одновременно США получили новый инструмент давления на Кремль. 18 сентября Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий дополнительные санкции против России и ограничения для стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Президент также получил возможность вводить высокие тарифы против крупнейших покупателей российского сырья.
Новый механизм способен увеличить экономические потери Москвы и сделать продолжение войны более затратным. Особенно важным это может стать для Индии и Китая — крупнейших покупателей российской нефти.
За полтора года многочисленных контактов с Владимиром Путиным Вашингтон так и не добился прекращения войны. При этом сокращение военной помощи Украине, включая поставки ракет-перехватчиков, создало дополнительные проблемы для Киева.
«Переговоры без давления не привели ни к чему», — пишет Le Monde.
Теперь перед Трампом стоит вопрос, использовать ли новые полномочия против России и ее покупателей либо сохранить нынешний курс. От этого может зависеть дальнейшее давление на российскую экономику и способность Москвы финансировать войну.
«Если пассивность останется линией Вашингтона, рано или поздно будут проверены прочность и способность НАТО защищать своих членов», — предупреждает Le Monde.
Дальнейшее бездействие способно затронуть не только европейских союзников США. На кону также международная роль Вашингтона и его влияние внутри НАТО.