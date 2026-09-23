Рютте: НАТО намеренно скрывает от Путина, что повлечет применение 5-й статьи 1 23.09.2026, 15:15

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

У Альянса есть все необходимые возможности для реагирования на усиление гибридных атак со стороны РФ.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, к чему может привести применение ст. 5 НАТО и какими будут последствия, но Альянс намеренно скрывает свои «красные линии».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью DPA. «Мы никогда не будем говорить о том, что именно активирует статью 5. Эта неоднозначность существует, и она останется. Но россияне, уверяю вас, четко понимают, что это будет», – сказал он.

Генсек подчеркнул, что у альянса есть ряд вариантов реагирования на действия России ниже порога статьи 5, и предположил, что некоторые из них могут остаться скрытыми.

«У нас есть все необходимые варианты реагирования. Это не всегда будет публично… Примерами этого были шаги, направленные на подрыв теневого флота Москвы, перевозящего санкционированные нефтепродукты, и операция НАТО «Балтийский страж», начатая в ответ на повреждение критически важных подводных кабелей», – сказал Рютте.

Также он отметил, что «эти гибридные атаки являются явным признаком отчаяния России» перед лицом крупных потерь в Украине, поскольку Киев «становится все лучше в нанесении ударов глубоко внутри России».

В то же время Рютте подчеркнул, что Европа должна «усилить» свою оборону, предупредив о конфликте «на двух театрах военных действий», если Китай начнет военные действия против Тайваня, предположив, что это вынудит Россию напасть на Европу:

«По всем этим причинам мы должны сделать шаг вперед в Европе. Именно это мы и делаем».

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