Военный вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши

Военный вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши5
- 23.09.2026, 15:49
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Он находился в польском небе 42 секунды.
Российский военный вертолет Ми-8 в среду, 23 сентября, нарушил воздушное пространство Польши, залетев из Калининградской области. Он находился в польском небе 42 секунды. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
Инцидент произошел 23 сентября в 11:08 севернее города Бранево. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Польши на глубину около 300 метров.
Движение воздушного судна изначально отслеживало польские радиолокационные системы.
Из-за нарушения границы в воздух немедленно подняли истребители, а наземные силы и средства противовоздушной обороны перевели в состояние готовности.
В командовании подчеркнули, что характер этого инцидента свидетельствует об очередной попытке России проверить готовность польской системы ПВО.
Расчеты противовоздушной обороны Польши продолжают круглосуточное наблюдение и находятся в постоянной готовности для защиты воздушного пространства страны.