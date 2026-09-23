Военный вертолет РФ вторгся в воздушное пространство Польши 5 23.09.2026, 15:49

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Он находился в польском небе 42 секунды.

Российский военный вертолет Ми-8 в среду, 23 сентября, нарушил воздушное пространство Польши, залетев из Калининградской области. Он находился в польском небе 42 секунды. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Инцидент произошел 23 сентября в 11:08 севернее города Бранево. Российский вертолет залетел в воздушное пространство Польши на глубину около 300 метров.

Движение воздушного судна изначально отслеживало польские радиолокационные системы.

Из-за нарушения границы в воздух немедленно подняли истребители, а наземные силы и средства противовоздушной обороны перевели в состояние готовности.

В командовании подчеркнули, что характер этого инцидента свидетельствует об очередной попытке России проверить готовность польской системы ПВО.

Расчеты противовоздушной обороны Польши продолжают круглосуточное наблюдение и находятся в постоянной готовности для защиты воздушного пространства страны.

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