Юрий Фельштинский: Смена режима Лукашенко имеет стратегическое значение 6 23.09.2026, 15:40

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Москва может лишиться важнейшего плацдарма для давления на Европу.

Россия уже в ближайшие месяцы может попытаться проверить НАТО на прочность, предупреждают премьер-министр Польши Дональд Туск и представители европейских разведок.

Об угрозах для Европы, возможных сценариях действий Кремля и роли Беларуси сайт Charter97.org поговорил с известным историком и публицистом Юрием Фельштинским.

— Насколько реален такой сценарий и как Кремль может его реализовать?

— Наверное, правильнее исходить из того, что у нынешнего российского руководства есть общая установка на неизбежность войны с Европой. Концепция Генштаба РФ, наверное, заключается в том, что к этой войне нужно быть готовым. Сценариев начала военных действий может быть несколько, в том числе сухопутная война. Они могут предусматривать вторжение в страны Балтии, Польшу и, может быть, еще и в Финляндию.

А может быть, только в страны Балтии или только в Польшу. Это общая установка. Означает ли она, что дело дойдет до реальных военных действий, — уже более сложный и конкретный вопрос. До недавнего времени, когда мы обсуждали угрозы со стороны Российской Федерации, речь шла в том числе или прежде всего о сухопутной армии, которая вторгается в страны Балтии, во все или в какую-то одну, например Литву или Эстонию, либо в Польшу.

Нужно понимать, что НАТО на прочность проверять как бы нечего, потому что альянса сейчас нет. И разговоры о том, что НАТО как НАТО существует, — это введение в заблуждение мировой общественности.

Предположить, что Дональд Трамп даст разрешение на участие американских войск в отражении российской агрессии в Европе, — это верх непонимания ситуации и наивности. Этого не будет, пока Трамп находится в Белом доме. Поэтому мы можем говорить только о сопротивлении этой агрессии со стороны европейских государств или Евросоюза.

— Европа будет сопротивляться?

— Это правильная постановка вопроса. Безусловно, Евросоюз со счетов списывать нельзя. С 2022 года Европа серьезно переосмыслила уровень российской угрозы и готова ей противостоять.

Но из этого не следует, что она готова к войне с Россией. К такой войне не готов никто. По той причине, что у России, как мы знаем, есть одно серьезное преимущество: ей все равно, сколько людей она теряет.

Для любого другого государства человеческие потери имеют принципиальное значение. И в этом смысле полностью подготовиться к войне с Россией невозможно, потому что человеческий фактор очень важен. Если государству все равно, какова человеческая цена конфликта, то с ним достаточно сложно воевать. И это безотносительно того, что Россия — большое государство и ядерная держава.

Поэтому подготовиться к такой войне целиком и полностью невозможно. Но осознавать уровень угрозы и даже неизбежность этой угрозы правильно и необходимо.

— Достаточно ли у Росии сил для новой войны?

— Произошло еще одно изменение, которое уже дает о себе знать и с которым нам придется столкнуться. Неочевидно, что сейчас следует ожидать сухопутного вторжения России. Потому что с какого-то момента, думаю, с сентября 2025 года, стало понятно, что у нее нет сил для формирования новой армии.

Это показали планируемые учения в Беларуси, на которые Россия не смогла перебросить заявленные 100 тысяч человек, а прислала только три тысячи. Тогда стало понятно, что сил для формирования второй сухопутной армии у нее нет.

Много говорилось о том, что после выборов, которые только что прошли, в России могут объявить новую мобилизацию. Откровенно говоря, я не думаю, что это произойдет. Мы, конечно, посмотрим, объявят ее или нет, но я считаю такой сценарий маловероятным по ряду причин.

Во-первых, неочевидно, что у России есть для этого люди. Во-вторых, неочевидно, что есть возможности снарядить и обучить такую армию. Поэтому я не думаю, что речь будет идти о формировании второй сухопутной армии и, соответственно, о сухопутном вторжении в Европу.

А вот дроновая война или воздушная война с помощью дронов — это уже новый и достаточно опасный момент. Думаю, это та война будущего, которую, возможно, будет развязывать Россия, потому что пока непонятно, как ей можно противостоять.

Можно использовать дорогостоящее оружие для перехвата дешевых беспилотников, но в случае долгосрочной войны это будет откровенно неработающий вариант. Тактики противостояния массовым дроновым атакам сегодня на самом деле ни у кого нет. Прежде всего ее нет у Евросоюза.

Именно на этом Европе сейчас нужно сосредоточиться и понять, как противостоять таким атакам, которые, предположительно, станут важным фактором. При этом пока не очень понятно, где проходит граница между единичными прилетами дронов в ту или иную европейскую страну и действиями, которые уже следует считать началом военных действий или объявлением войны.

Европа еще должна сформулировать свою позицию и понять, как реагировать на это в будущем. Мы видели, допустим, как реагирует Германия. Она пока прибегает к дипломатическим ответам на вполне военные действия Российской Федерации. Литва, если не ошибаюсь, поднимала в воздух самолеты и сбивала дроны с использованием, хочу подчеркнуть, дорогостоящего оружия.

То есть пока каждая страна реагирует на эту проблему самостоятельно. Наверное, нужно ожидать, что Европа выработает какую-то общую стратегию.

— После нового визита спецпосланника Дональда Трампа Джона Коула Лукашенко освободил 25 политзаключенных — значительно меньше, чем многие ожидали. Как вы оцениваете контакты администрации Дональда Трампа с Александром Лукашенко? Какие инструменты сегодня могут реально ускорить освобождение всех белорусских политзаключенных и усилить давление на режим?

— Политзаключенные в Беларуси — это традиция диктаторских режимов. То же самое мы видим и в России. Таких людей часто используют как разменную монету для решения более важных политических или экономических вопросов.

Освобождение заключенных при этом всегда можно представить как гуманитарный жест, который положительно воспринимается общественным мнением. Поэтому диктаторские режимы достаточно часто используют политзаключенных именно как инструмент торга.

Но в случае Трампа и Беларуси есть еще один важнейший момент. Как вы, возможно, обратили внимание, Трамп прилагает довольно много усилий к тому, что я бы назвал удушением Канады.

Все началось с заявлений о том, что Канада должна стать 51-м штатом Соединенных Штатов, и разговоров, по сути, о лишении ее независимости. Затем последовали многочисленные санкции, которые Трамп вводит против Канады, а заодно уже и против Европы. Последняя волна была связана с тем, что Америка сменила свою традиционную демократическую политику на, скажем так, несколько иную — поддержку авторитарных и диктаторских режимов.

Европа и Канада обсуждают заключение некоего политического договора, который будет отражать эту новую реальность. В ответ Трамп объявил о дополнительных санкциях против Канады и Европы.

На самом деле война с Европой и Канадой — это сейчас основной фронт дипломатической войны Трампа. То есть союзником у него является, например, Россия, а противниками — Европа и Канада.

И вот в этой борьбе против Канады важнейший момент — калийные удобрения.

Дело в том, что Канада является крупнейшим в мире производителем калийных удобрений. Соответственно, американские фермеры закупают их прежде всего именно там. Во-первых, Канада близко. Во-вторых, она является традиционным торговым партнером.

Второй и третий производители в мире — соответственно Россия и Китай. А на четвертом месте стоит маленькая Беларусь, которая по сравнению с этими гигантами производит достаточно серьезное количество калийных удобрений. Для небольшой страны это очень большой объем.

Белорусские калийные удобрения находились под санкциями. Американские фермеры не могли их покупать, потому что Беларусь участвовала в российском вторжении в Украину. Трамп снял эти санкции с Беларуси. Для того чтобы перенаправить закупки американских фермеров из Канады в Беларусь, нужно было вывести ее из-под санкций. И, на мой взгляд, это было сделано именно для того, чтобы экономически ослабить Канаду.

В процессе этого торга нужно было продемонстрировать американской публике какой-то положительный момент, связанный с выводом Беларуси из-под санкций. Поэтому была достигнута договоренность об освобождении некоторого числа политических заключенных, которые, как я уже говорил, традиционно используются как разменная монета.

И на эту «жертву» Лукашенко согласился пойти в обмен на то, что Беларусь выводится из-под американских санкций. Снятие санкций распространяется на калийные удобрения, полеты и запчасти для американских самолетов. Это очень важно, потому что сначала эти запчасти поставляются в Беларусь, а оттуда уже прямиком идут в Россию.

То есть таким образом Россия тоже фактически была выведена из-под части американских санкций, например в отношении запчастей для гражданской авиации. Для нее это очень важно, потому что «Боингов» в России много, а запчастей не было: они находились под санкциями.

Это пример того, как Беларусь используется для ослабления санкций против России. И одновременно пример того, как политзаключенные становятся разменной монетой при решении больших политических и экономических вопросов.

— По данным украинской стороны, в Беларуси снова заработали ретрансляторы, которые Россия использует для наведения ударных дронов по Украине. Означает ли это, что Лукашенко вновь напрямую помогает российским атакам? Каким должен быть ответ Украины и Запада на такие действия Минска?

— Напомним, что вторжение 2022 года началось из Беларуси при прямом участии Лукашенко. Он также играл серьезную роль в кампании дезинформации, обзванивая украинских лидеров и убеждая их в том, что Россия не планирует нападения.

На самом деле Лукашенко — серьезный соучастник начального этапа войны. С территории Беларуси было совершено нападение, а лично он участвовал в российской кампании дезинформации. Поэтому, безусловно, в этой войне Лукашенко находится на стороне России и является ее союзником.

Я считал и считаю, что в какой-то момент Украина обязана будет нанести превентивный удар по Беларуси и сделать все от нее зависящее для смены режима в стране.

Я считаю, что стратегическое значение Беларуси в украинском вопросе крайне велико. Оно имеет отношение не только к безопасности Украины, но и всей Европы. До тех пор, пока Россия контролирует Беларусь, она имеет возможность использовать ее как плацдарм для нападения на Европу. Соответственно, ключ к безопасности Европы — это Беларусь.

Если Украина и Европа смогут перехватить инициативу в этой ситуации и режим в Беларуси будет изменен, Россия потеряет возможность угрожать Европе. И в этом плане она проиграет войну, потому что ее сухопутные возможности, как мы знаем, ограничены. Потеря контроля над Беларусью лишит Москву возможности использовать эту территорию для угроз Европе.

Кроме того, неоднократно озвучивалось, что Россия может перебросить в Беларусь тактическое ядерное оружие и угрожать Европе ударами с ее территории, в том числе ядерными. Эта угроза может быть ликвидирована только со сменой режима в Беларуси и дальнейшем вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

Вот эти три ступени: смена режима, вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО — обеспечивают безопасность Европы в будущем.

Поэтому, если мы говорим о европейской безопасности, без решения белорусского вопроса это просто невозможно. Если в Беларуси будет оставаться у власти Лукашенко или кто-то подобный ему, кого Москва сможет использовать так же, как использовала Лукашенко, страна будет оставаться постоянной угрозой для европейской безопасности.

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