Циклон продолжит кружить над Беларусью
- 23.09.2026, 11:11
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Что готовит погода на сегодня.
В среду, 23 сентября, погоду в Беларуси продолжит определять циклон, центр которого находится над территорией страны. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, сообщили в Белгидромете.
Днем в отдельных районах возможны грозы, а утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура днем составит от +10 до +16°С.
Как дополняет «Метеовайб», южный циклон замедлится, начнет терять активность и превратится в высотный вихрь. Он будет кружить над Беларусью, поэтому дожди сохранятся на большей части территории страны.
Днем их интенсивность начнет уменьшаться. Меньше осадков ожидается на западе и востоке страны, а больше всего дождей за сутки выпадет западнее столицы.
В Минске синоптики прогнозируют +11…+13°С и временами дождь. Вероятность осадков превышает 90%.
В Гродно будет немного теплее – +13…+15°С. Временами ожидается дождь, его вероятность составляет 80–90%.
В Бресте воздух прогреется до +14…+16°С, возможен небольшой дождь.
В Витебске прогнозируют +13…+15°С, существенных осадков не ожидается.
В Гомеле и Могилеве – +14…+16°С и также преимущественно без дождей. В Гомеле утром возможен слабый туман.