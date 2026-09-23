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Циклон продолжит кружить над Беларусью

  • 23.09.2026, 11:11
  • 1,414
Циклон продолжит кружить над Беларусью
Фото: charter97.org

Что готовит погода на сегодня.

В среду, 23 сентября, погоду в Беларуси продолжит определять циклон, центр которого находится над территорией страны. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, сообщили в Белгидромете.

Днем в отдельных районах возможны грозы, а утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура днем составит от +10 до +16°С.

Как дополняет «Метеовайб», южный циклон замедлится, начнет терять активность и превратится в высотный вихрь. Он будет кружить над Беларусью, поэтому дожди сохранятся на большей части территории страны.

Днем их интенсивность начнет уменьшаться. Меньше осадков ожидается на западе и востоке страны, а больше всего дождей за сутки выпадет западнее столицы.

В Минске синоптики прогнозируют +11…+13°С и временами дождь. Вероятность осадков превышает 90%.

В Гродно будет немного теплее – +13…+15°С. Временами ожидается дождь, его вероятность составляет 80–90%.

В Бресте воздух прогреется до +14…+16°С, возможен небольшой дождь.

В Витебске прогнозируют +13…+15°С, существенных осадков не ожидается.

В Гомеле и Могилеве – +14…+16°С и также преимущественно без дождей. В Гомеле утром возможен слабый туман.

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