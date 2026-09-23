Цены на белорусские лекарства скоро изменятся

Цены на белорусские лекарства скоро изменятся5
- 23.09.2026, 10:43
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Стоит закупиться заранее.
В стране пересмотрели предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства различного назначения. В реестре — противопаразитарные, дерматологические, антиинфекционные, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, препараты для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.
Цена на бóльшую часть лекарств не изменилась, но некоторые препараты подорожали: среди прочего, например, упаковку раствора метоклопрамида для внутривенного и внутримышечного введения производства СОАО «Ферейн» будут продавать максимум за 2,33 рубля (было 2,18 рубля), а раствор галоперидола — за 4,64 рубля вместо 4,34 рубля, как было ранее.
В перечне лекарства таких производителей, как РУПП «Белмедпрепараты», Белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», ЗАО «Беласептика», ИПТУП «Реб-фарма», ООО «Фармтехнология», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», РПУП «Академфарм», РУП «Бобруйский завод биотехнологий» и СОАО «Ферейн».
Минздрав в том числе установил предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный (1,78 рубля за м3) и жидкий (420 рублей за тонну). В Постановлении закрепили, что цена на кислород газообразный включает в себя стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллоном.
Постановление Минздрава №101 вступает в силу с 1 октября.