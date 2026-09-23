закрыть
23 сентября 2026, среда, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на белорусские лекарства скоро изменятся

5
  • 23.09.2026, 10:43
  • 3,884
Цены на белорусские лекарства скоро изменятся

Стоит закупиться заранее.

В стране пересмотрели предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства различного назначения. В реестре — противопаразитарные, дерматологические, антиинфекционные, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, препараты для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.

Цена на бóльшую часть лекарств не изменилась, но некоторые препараты подорожали: среди прочего, например, упаковку раствора метоклопрамида для внутривенного и внутримышечного введения производства СОАО «Ферейн» будут продавать максимум за 2,33 рубля (было 2,18 рубля), а раствор галоперидола — за 4,64 рубля вместо 4,34 рубля, как было ранее.

В перечне лекарства таких производителей, как РУПП «Белмедпрепараты», Белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», ЗАО «Беласептика», ИПТУП «Реб-фарма», ООО «Фармтехнология», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», РПУП «Академфарм», РУП «Бобруйский завод биотехнологий» и СОАО «Ферейн».

Минздрав в том числе установил предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный (1,78 рубля за м3) и жидкий (420 рублей за тонну). В Постановлении закрепили, что цена на кислород газообразный включает в себя стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллоном.

Постановление Минздрава №101 вступает в силу с 1 октября.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко