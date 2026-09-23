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Российская нефть теряет позиции под давлением санкций США

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  • 23.09.2026, 10:47
Российская нефть теряет позиции под давлением санкций США

Индийские НПЗ могут сократить долю российской нефти.

Поставки российской нефти заметно сократились на фоне перебоев с экспортом и усиления конкуренции со стороны Саудовской Аравии. Одновременно Вашингтон усиливает давление на крупнейших покупателей российской энергии, создавая для Москвы новые риски на ключевых рынках, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

За четыре недели по 20 сентября средний объем экспорта российской нефти составил 3,53 млн баррелей в сутки. Недельные поставки просели еще сильнее из-за остановки отгрузок в Новороссийске.

Дополнительное давление создает возвращение саудовской нефти на мировой рынок. Саудовская Аравия возобновляет работу нефтепровода «Восток-Запад», по которому нефть можно доставлять к Красному морю в обход Персидского залива. Рост предложения уже отражается на ценах и усиливает конкуренцию для российских поставщиков.

США тем временем получили возможность вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российской энергии. Особенно чувствительным удар может оказаться для Индии. По данным Bloomberg, индийские НПЗ могут сократить долю российской нефти с более чем 50% до 20–30%. В таком случае объем закупок может снизиться более чем на 1 млн баррелей в сутки.

На фоне этих изменений около 105 млн баррелей российской нефти находятся «на воде». За минувшую неделю на танкеры погрузили 24,99 млн баррелей — примерно 3,6 млн баррелей в сутки.

Часть экспортных объемов формируется из-за перебоев в работе российских НПЗ. Удары по предприятиям почти ежедневно выводят из строя перерабатывающие мощности до 1 млн баррелей в сутки. Нефть, которую невозможно переработать внутри страны, приходится отправлять за рубеж.

«Китай и Индия остаются ключевыми покупателями российской нефти», — пишет Bloomberg. На Турцию и Египет приходится примерно по 80 тыс. баррелей в сутки, а поставки в Сирию полностью прекратились.

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