закрыть
22 сентября 2026, вторник, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент США заявил, что обсудит «адские санкции» с Си Цзиньпином

3
  • 22.09.2026, 22:21
Президент США заявил, что обсудит «адские санкции» с Си Цзиньпином
Фото: AP

Глава КНР прилетит завтра в США впервые за более чем 10 лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит «закон Грэма», который, в частности, касается санкций против России и «штрафных пошлин» в отношении покупателей российских энергоносителей, с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Президент США отметил, что «закон Грэма», который он недавно подписал, является «очень строгим».

На вопрос о возможном влиянии этого закона на Китай, поскольку эта страна является лидером по закупкам российской нефти и газа, Трамп ответил, что обсудит это во время встречи с китайским лидером.

«Я, пожалуй, буду говорить об этом… Мы будем обсуждать многое. Это будет замечательная встреча, и мы обсудим это; у нас очень хорошие отношения», – сказал президент США.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин 23–25 сентября посетит Соединенные Штаты с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа – впервые за более чем 10 лет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко