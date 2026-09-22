Президент США заявил, что обсудит «адские санкции» с Си Цзиньпином

Президент США заявил, что обсудит «адские санкции» с Си Цзиньпином3
- 22.09.2026, 22:21
Глава КНР прилетит завтра в США впервые за более чем 10 лет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит «закон Грэма», который, в частности, касается санкций против России и «штрафных пошлин» в отношении покупателей российских энергоносителей, с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Президент США отметил, что «закон Грэма», который он недавно подписал, является «очень строгим».
На вопрос о возможном влиянии этого закона на Китай, поскольку эта страна является лидером по закупкам российской нефти и газа, Трамп ответил, что обсудит это во время встречи с китайским лидером.
«Я, пожалуй, буду говорить об этом… Мы будем обсуждать многое. Это будет замечательная встреча, и мы обсудим это; у нас очень хорошие отношения», – сказал президент США.
Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин 23–25 сентября посетит Соединенные Штаты с государственным визитом по приглашению американского президента Дональда Трампа – впервые за более чем 10 лет.