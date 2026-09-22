Британский разведчик: Украина сорвала план Путина 22.09.2026, 22:05

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ВСУ достигли невиданного ранее уровня боевой эффективности.

Украина фактически сорвала российский план захвата Донецкой области ударами по российской логистике, ПВО и авиации, а также операциями в тылу. В это же время российский диктатор Путин удерживается у власти благодаря фиктивным выборам, которые он использует в качестве «доказательства» поддержки войны.

Бывший сотрудник разведки Великобритании Филип Ингрэм в комментарии The Sun (перевод - «Униан») заявил, что Украина разработала ряд смертоносных тактик, чтобы противостоять России на линии фронта. Он проанализировал украинские операции против РФ.

- Украина достигла невиданного ранее уровня боевой эффективности. Поступают сообщения о 60-процентном уровне смертности на российской стороне. Вероятно, что поздней осенью произойдет новая мобилизация или усиление призыва, но способность России обучить, вооружить, обеспечить продовольствием, мобилизовать и интегрировать новую волну новобранцев вызывает сомнения, - поделился Ингрэм.

Экс-сотрудник разведки Великобритании отметил, что Украина разрабатывает ракеты дальнего действия и баллистические ракеты, чтобы подавить российскую противовоздушную оборону.

Ингрэм напомнил, что 20 сентября, в последний день выборов в РФ, Украина нанесла по Москве самый масштабный удар с начала полномасштабной войны. Российские чиновники были ошеломлены, когда 450 дронов обрушились на столицу, а вслед за ними последовали ракеты.

- То, что мы здесь наблюдаем, – это разрушительная кампания ударов с большого расстояния, заставшая Воздушно-космические силы РФ совершенно врасплох, - подчеркнул эксперт.

Также Ингрэм напомнил, что на прошлой неделе украинские дроны нанесли удары по российскому военному аэродрому в Ростове-на-Дону и нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле. Эта атака вызвала серию взрывов, в результате которых были полностью уничтожены самолёт Ан-12, два самолёта Ан-26 и три военных вертолёта.

- Киев систематически уничтожает радиолокационные станции и авиационные средства противовоздушной обороны Москвы на южном театре военных действий ещё до того, как они успевают подняться в воздух. Это парализует логистику Путина, - сказал журналистам Ингрэм.

Операция «Вивальди»

Ингрэм отметил, что уже более года главной стратегической целью Москвы является окружение «крепостного пояса» в Донецкой области. Не имея возможности прорваться напрямую, оккупанты решили попытаться окружить города из «крепостного пояса».

«Этот план полностью провалился», - подчеркнул Ингрэм.

Эксперт добавил, что в рамках операции «Вивальди» Украина перерезала российские линии снабжения, взорвала топливные склады и оттеснила российскую логистику обратно через границу в Воронежскую область. Он заявил, что это не просто незначительная тактическая победа, а настоящий стратегический удар, разрушающий планы противника.

«Украина полностью перерезала северные клещи этого грандиозного плана окружения. Российское командование по-прежнему наносит атаки "живыми волнами" по крепостному поясу с юга. Но без северного крыла, необходимого для замыкания ловушки, Москва просто тратит впустую людей и технику, не получая никакой стратегической выгоды», - объяснил экс-сотрудник разведки Великобритании.

Также Ингрэм отметил, что Украина начала сбивать российские БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. По его словам, это помогает Украине сохранять свои запасы западных ракет, одновременно нейтрализуя неустанные воздушные атаки со стороны РФ.

Кроме того, Ингрэм упомянул огромные потери России на фронте:

«Это обходится россиянам в более чем 1200 солдат в день. А в некоторые дни мы видели потери в 2000 солдат в день. Это от 35 000 до 42 000 солдат каждый месяц».

По подсчетам Ингрэма, даже если Россия в ходе новой мобилизации призовет дополнительно 800 000 солдат, это подкрепление при текущем уровне потерь будет исчерпано в течение двух лет.

«Путин поставил срок – к 31 декабря 2026 года должна быть захвачена вся Донецкая область. Этого не произойдет. И когда украинцы задержат его ещё на один цикл, что он будет делать после этого – никто не знает», - подчеркнул эксперт.

Ингрэм отметил, что в рамках операции «Вивальди» Украина осуществляет воздушную доставку наземных роботов-камикадзе и сбрасывает их на поле боя. Роботы отправляются впереди пехоты, чтобы атаковать российские войска с тыла.

Эксперт рассказал, что такие роботы несут боеприпасы и способны захватывать вражеские позиции, пробираясь по пересеченной местности и разбомбленным улицам со скоростью до 12 км/ч.

Ингрэм заявил, что Украина продолжает расширять свои оборонительные сети. Обширные участки леса были вырублены для сооружения многоуровневых линий укреплений, призванных сдержать бронетанковые атаки и скрытые диверсионные отряды.

«В настоящее время нет непосредственной угрозы российского наземного вторжения в Киев или западную Украину с севера. То, что мы наблюдаем, – это классическое перспективное планирование со стороны Киева», - сказал журналистам эксперт.

Также Ингрэмм напомнил, что летом Украина начала массово наносить удары по российским объектам энергетики с помощью дронов. По его словам, эти атаки нанесли сокрушительный удар по и без того пошатывающейся российской экономике.

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