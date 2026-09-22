Россияне массово выносят из банков наличные 3 22.09.2026, 21:53

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Зафиксирован самый большой отток вкладов из банков со времен осени 2022-го.

Средства россиян в банках за август уменьшились на 107 млрд руб., или 0,2%, сообщил ЦБ. Это, по его мнению, «может быть связано с характерными для данного месяца тратами на отпуск и подготовку к учебному году». Летом прирост остатков на счетах физлиц традиционно замедляется, но в прошлом августе они прибавили 70 млрд руб., следует из данных регулятора, пишет The Moscow Times.

Нынешний отток самый большой с осени 2022 г., когда многие бежали от мобилизации и забирали с собой сбережения. В сентябре 2022 г. средства россиян в банках уменьшились на 458 млрд руб., а в октябре на 98 млрд.

Исключение – январи, когда люди тратят начисленные в декабре перед длинными праздниками зарплаты и пенсии. Похожая ситуация была в мае этого года, когда средства физлиц в банках сократились на 550 млрд руб. Пенсии и пособия выплатили в апреле, остатки на счетах россиян прибавили 1,1 трлн руб., а в следующем месяце люди потратили часть этих денег.

В последнее время рост вкладов резко замедлился: в годовом выражении он опустился до 9,2% в августе с более 20% в 2024 – первой половине 2025 гг. У людей все меньше возможностей нести деньги в банки. Рост зарплат и доходов россиян резко замедлился: в первом полугодии реальные располагаемые денежные доходы населения были всего на 1,5% больше, чем годом ранее. Предыдущие два года они прибавляли 8,2% и 7,4%. Согласно опросу ФОМ, в последние месяцы финансовое положение улучшилось у 7% респондентов, а у 25% оно ухудшилось. Год назад хорошим свое материальное положение считали 25%, а плохим 16% – теперь это соотношение 22% на 20%, а в августе их было поровну, по 22%.

А вот причин забрать деньги со счета у людей все больше. Проблемы с безналичными расчетами из-за постоянных отключений интернета и стремление части бизнеса уйти в тень от возросших налогов привело в резкому росту спроса на наличные, которые россияне снимают со счетов в банках. Их сумма в обращении каждый месяц возрастает на сотни миллиардов рублей, и с февраля по июль прибавила почти 3 трлн руб., и ЦБ прогнозирует ее рост более чем на 3 трлн руб. до конца следующего года. Люди стали заметно более толерантны к зарплатам в конвертах, а в августе назвали наличные лучшим способом хранить сбережения – впервые с 2022 г.

Наконец, вклады стали менее выгодны. Ставки по ним снизились вслед за ключевой, которая с пиковых 21% уменьшилась на треть до 14%. ЦБ отмечал, что часть сбережений перетекает из вкладов в другие финансовые инструменты и недвижимость. Во втором квартале россияне, по его подсчетам, внесли на брокерские счета рекордные 1,1 трлн руб.

Вклады остаются главным способом сбережений для россиян. По данным ЦБ, на конец августа они хранили в банках 68,5 трлн руб. Однако замедление роста, а теперь и отток заставляет банки повышать проценты по депозитам. За последнюю неделю это сделали «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Дом.РФ» и другие. Средняя максимальная ставка, которую ЦБ рассчитывает по лучшим предложениям в топ-10 розничных банков, медленно растет с начала июля. Во второй декаде сентября она составила 13,01% годовых – это максимум с середины мая.

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