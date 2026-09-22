Украинский военный озвучил подробности операции «Вивальди» и намекнул, что будет дальше 22.09.2026, 21:33

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Фото: Getty Images

Нас ждут новые успехи ВСУ.

Операция «Вивальди» продолжается, и поэтому не стоит особо много о ней говорить, поскольку впереди нас ждут новые успехи ВСУ, высказал мнение спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Подготовка к проведению велась уже давно, а о самой операции объявили только тогда, когда появились первые результаты. Высока вероятность того, что опыт, полученный в результате проведения этой операции, будет применен на других отрезках фронта.

Об этом Сергей Братчук рассказал в своем интервью для «Фабрики новин» на YouTube.

Спикер УДА раскрыл подробности операции «Вивальди»: «Речь не идет о возврате к границам 1991 года. Пока рановато об этом говорить. Также рановато говорить о полном перехвате стратегической инициативы, но уже удалось выйти на те рубежи, которые позволят нам в дальнейшем контролировать усилия российских войск, а тут напомню: как минимум три армии действуют на этом отрезке фронта, максимально помешать им двигаться дальше, продолжать вести активную оборону, и уже отработали алгоритм действий по контратакующим операциям, которые, очевидно, будут проводиться и на других отрезках фронта, но не будем забегать наперед».

«Стратегически отвоевываются высоты, стратегически задействуется техника, закрепляется пехота и, соответственно, будут работать наши воздушные силы очень активно. Удалось поставить купол из РЭБов нашим войскам и незаметно проникнуть в логово врага, зайти с тыла и отработать то, что сегодня отработано. Стоит напомнить, что эта операция началась не вчера и не позавчера, а она началась еще этим летом. Результаты сегодня становятся известны, и это не все успехи, на которые мы с вами рассчитываем. Напомню, что у Вивальди четыре сезона. Надеюсь, у этой пьесы на поле боя будет не меньше. Надеемся на позитивные результаты», - сообщил Братчук.

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