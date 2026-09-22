Шесть белорусских банков сообщило о нововведениях в работе с клиентами 1 22.09.2026, 21:30

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Они затронут в том числе прием через кассу наличных.

Шесть работающих в Беларуси банков сообщило об изменении отдельных правил обслуживания и представило новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ актуальной информации их пресс-служб.

«Альфа Банк» изменил правила приема через кассу банка наличных российских рублей для зачисления на счет физического лица-нерезидента. Банк будет снимать комиссию в размере 15% от суммы, зачисленной на счет клиента: с 17 сентября — по текущим счетам в российских рублях, открытым с этой даты; с 20 октября — по текущим счетам в российских рублях, открытым до 16 сентября включительно.

«Белагропромбанк» с 1 октября снижает процентные ставки по действующим кредитам на финансирование жилья. По мнению банка, это «позволит клиентам сократить расходы на уплату процентов и снизить нагрузку на семейный бюджет». Снижение коснется кредитных договоров, действующих по состоянию на 1 октября, по которым процентная ставка превышает 15,5% годовых. Если ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка, она будет рассчитываться по формуле «ставка рефинансирования +6,25 процентного пункта». В дальнейшем такая ставка будет меняться при изменении ставки рефинансирования.

Банк «БелВЭБ» приостановил по 20 октября пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам, заключенным по 20 сентября включительно, с процентной ставкой от 5,35% годовых и выше. По остальным вкладам для юрлиц и ИП условия пополнения остаются неизменными.

«Белгазпромбанк» ввел новые комиссии за вознаграждение по текущим (расчетным) банковским счетам физлиц, доступ к которым обеспечивается посредством использования банковских платежных карточек. При выпуске основной карточки БЕЛКАРТ «Максимум» в рамках варианта продукта «Премиальная» по текущему счету в белорусских рублях будет применяться дифференцированная процентная ставка в зависимости от остатка денежных средств: от 0,01 до 299,99 рубля — 0,001% годовых; от 300 до 499,99 — 1%; от 500 до 2.999,99 — 2%; от 3.000 и более — 3%.

«Нео Банк Азия» за прием наличных российских рублей через свои кассы будет взимать комиссию от физлиц-нерезидентов в размере 15%.

«Паритетбанк» с 23 сентября изменяет размер процентных ставок по новым вкладам для физических лиц: безотзывные вклады «Стабильный доход» в белорусских рублях и «Безотзывный Online» со сроком размещения 1.110 дней — 14,5% годовых; безотзывные вклады «Стабильный доход» в российских рублях и «Безотзывный Online» в российских рублях со сроком размещения 90 дней — 8,5% годовых; со сроком размещения 180 дней — 7,5% годовых.

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