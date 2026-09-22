Силы обороны Украины одним ударом дрона уничтожили склад боеприпасов РФ в Гуляйполе 2 22.09.2026, 19:49

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Видеофакт.

Силы обороны Украины ударом FPV-дрона уничтожили вражеский склад артиллерийских боеприпасов в Гуляйполе Запорожской области. Об этом говорится в заявлении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Грузовик с боекомплектом, который двигался по городу, обнаружили смежные подразделения. Они отследили перемещение техники до укрытия - одного из ангаров в Гуляйполе», - рассказали военные.

Менее чем через три с половиной часа после обнаружения цели Силы обороны Украины нанесли удар. Операцию провели пилоты 225-го отдельного штурмового полка во взаимодействии с 7 корпусом ДШВ.

Грузовик с боеприпасами удалось поразить непосредственно внутри ангара лишь одним точным ударом FPV-дрона. Сразу после этого в укрытии вспыхнула масштабная детонация около 60 артснарядов калибром 152 мм.

Фиксацию попадания и объективный контроль поражения вражеского объекта обеспечили пилоты 414-й отдельной бригады СБС «Птицы Мадяра».

«Выполнить задачу удалось благодаря четкому взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны - от выявления и передачи цели до ее поражения и доразведки», - говорится в заявлении.

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