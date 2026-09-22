Netflix переснимет знаменитый Стэнфордский эксперимент 1 22.09.2026, 19:34

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Теперь это будет реалити-шоу.

Netflix готовит реалити-шоу по мотивам знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента 1971 года. В новой версии 30 участников проведут две недели в настоящей тюрьме, повторяя условия одного из самых известных и одновременно спорных исследований в истории психологии, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Оригинальный эксперимент провел психолог Филип Зимбардо. 24 студента случайным образом разделили на «заключенных» и «охранников». Первым устроили показательные аресты и обыски, вторым выдали форму и наделили властью. Исследование планировали проводить две недели, однако уже через шесть дней его пришлось остановить из-за эмоциональных срывов участников, жестоких наказаний и критики.

Сам Зимбардо фактически стал частью эксперимента, выступая в роли руководителя тюрьмы, а не независимого наблюдателя. Именно влияние исследователей на поведение участников стало одной из главных причин последующих споров о научной ценности работы.

«Исследование стало одним из самых известных примеров того, как окружающая среда может влиять на поведение человека», — пишут авторы материала.

При этом многие ученые считают эксперимент ненаучным и неэтичным. Последующие исследования указывали, что поведение «охранников» могло быть вызвано не столько самой обстановкой, сколько инструкциями и влиянием Зимбардо.

Теперь Netflix предлагает повторить подобный эксперимент уже в формате развлечения. «Есть много вопросов, которые необходимо задать об этичности воссоздания этого эксперимента в реалити-шоу», — отмечают авторы.

В Стэнфордском университете признают, что сегодня такой эксперимент просто не разрешили бы проводить.

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