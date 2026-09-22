«Белорусы - безумно приятный и добрый народ» 4 22.09.2026, 18:51

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В чем секрет?

Пользователь Threads sychxpvth спросил белорусок, в чем причина их доброты, образованности и воспитанности.

«Девушки из Беларуси, в чем ваш секрет или подвох? – пишет он. - Сколько ни встречал белорусок в жизни, сколько ни натыкался в соцсетях, вы - констелляция лучших качеств. Добрые, бескорыстные, воспитанные и образованные.

Да и в целом белорусы - безумно приятный и добрый народ. Ни разу не встречал недостойных представителей нации».

Белоруски ответили на вопрос автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Мы забыли испортиться. Точнее, до нас все тренды медленнее доходят и половина уже по пути отсевается. Поэтому мы остаемся такими, какими и были задуманы люди. Для нас всех норма - это взаимопомощь, воспитание, уважение, забота о других. Мы - такие же люди как и все, только меньше потеряли настоящих человеческих качеств, достойных людей в этом странном современном обществе.

- Славянская элита.

- Тоже заметила: такие отзывчивые, тысячу раз извинятся,душечки. В России такого уже нет.

- Может, это просто наше умение создавать уют вокруг себя?

- Это пока нам настроение не испортят.

- Это база. Узнаете глубже, там титановый стержень и ответка за любое, но четко и по делу.

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