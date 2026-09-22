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Rolls-Royce создал уникальный Phantom с необычной отделкой

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  • 22.09.2026, 17:59
  • 1,894
Rolls-Royce создал уникальный Phantom с необычной отделкой
Фото: Rolls-Royce

На работу с одним материалом ушло более девяти месяцев.

Rolls-Royce представила уникальный Phantom Hummingbird, созданный по индивидуальному заказу. Главной особенностью автомобиля стала отделка из раковин абалона — материала, который компания впервые использовала в своих деревянных инкрустациях, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: Rolls-Royce
Фото: Rolls-Royce

Переливающийся материал меняет оттенки от синего до зеленого в зависимости от освещения. Он должен напоминать оперение колибри, ставшей главным мотивом интерьера. В Rolls-Royce объясняют выбор птицы символами радости, стойкости и способности замечать красоту в повседневных вещах.

Фото: Rolls-Royce
Фото: Rolls-Royce

Работа с абалоном оказалась сложной из-за его толщины и хрупкости. Специалисты Rolls-Royce разработали новый производственный процесс и испытали шесть разных методов, прежде чем нашли подходящий. На это ушло более девяти месяцев.

«Каждый элемент раковины сначала вырезается лазером с небольшим запасом, а затем вручную подгоняется до тех пор, пока стыки полностью не исчезнут», — пишет Autoblog.

На задних столиках изображены колибри, собранные из 53 фрагментов перламутра и абалона. Еще 84 детали использованы в декоративной панели между креслами. Только их финишная обработка заняла более 45 часов.

Снаружи Phantom получил двухцветную окраску Wildberry и White Sands, а интерьер дополняют натуральное дерево и кожаная отделка.

Автомобиль оснащен привычным 6,75-литровым V12 с двумя турбинами и построен в единственном экземпляре. Стоимость Rolls-Royce не раскрывает.

«Это настоящий эксклюзивный автомобиль», — отмечает издание.

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