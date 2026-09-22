Беларусь накроет южный циклон

Беларусь накроет южный циклон1
- 22.09.2026, 20:41
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Прогноз погоды на 23-25 сентября.
23 сентября погодные условия в Беларуси продолжит определять циклон с центром над территорией нашей страны. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью местами по стране – сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы, сообщает Белгидромет.
В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
24 сентября территория Беларуси будет находиться под влиянием очередного южного циклона, смещающегося с Брянской на Псковскую область. Облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные дожди. Ветер переменных направлений порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +9..+16°С.
25 сентября на большей части страны сохранится влияние циклона, с центром над Рижским заливом. Облачно. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +10..+17°С.